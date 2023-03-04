F1’de heyecan başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, bugün TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek. Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonasında bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak. Katar'ın takvime geri döndüğü şampiyonada, ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk kez ev sahipliği yapacak. Sezon, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Son iki yılın şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu sezonun da favorisi.