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Giriş Tarihi: 4.3.2023 10:33

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ikinci oldu

AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya ayağında ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı.

Endonezya'daki Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Pata Yamaha Prometeon takımıyla pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Pata Yamaha Prometeo takımının bir başka pilotu Andrea Locatelli ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu yarışın ardından genel klasmanda, Ducati pilotu Alvaro Bautista 87 puanla birinci, Yamaha'dan Andrea Locatelli 50 puanla ikinci, Yamaha'dan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise 43 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Yarışın ardından açıklama yapan Razgatlıoğlu, "Çok zor bir yarıştı. 8 ve 9 tur içinde ön lastik performansı çok düştü. Ben iyi bir pozisyonda olabilmek için çalıştım ama burada olmak, kaza yapmaktan iyidir". ifadelerini kullandı.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ikinci oldu
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