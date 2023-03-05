Bursaspor lideri koltuğundan etti

Gergİn geçen karşılaşma sonrası Bursa'ya lider gelen Amed koltuğundan oldu. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor kendi evinde Amedspor'u konuk etti.

Bursaspor Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesi ve karşılaşmanın ilk 15 dakikasında sık sık gerginlikler yaşandı. Karşılaşmayı baştan sonra üstün bir oyunla sürdüren Bursaspor, 28'nci dakikada Çağatay Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da Bursaspor üstün bir oyun ortaya koydu.

Güzel futbolunu takım kaptanı Enver Cenk Şahin'in 81'nci dakikada attığı klas golle skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın son anlarında baskı kurmaya çalışan Amedspor 89'ncu dakikada Mehmet gürkan Öztürk'ün attığı golle farkı 1'e indirsede karşılaşma 2-1 Bursaspor'un galibiyetli tamamlandı. Bu skorla Amed ligin 3'ncü sırasına gerilerken, Bursaspor puanını 25'e yükseltti ve ligin alt sıralarındaki takımlarla puan farkını açtı.