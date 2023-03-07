Endonezya’da Toprak Razgatlıoğlu fırtınası

İKİNCİ ayağı Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, haftanın kısa sıralama yarışı Superpole'da birinciliğialdı. Rakiplerini geride bırakmayı başaran Toprak, bu sezonki ilk birinciliğini kazandı. Haftanın son yarışında ise en büyük rakipleri AlvaroBautistave RubenRinaldi ilekapışanToprak,bitiş çizgisiniikincisıradageçti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, kırmızı bayrakların sallandığı yarışta ikinciliğe yükselerek bu sezon5. kez podyumda yer aldı.