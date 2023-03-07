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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Endonezya’da Toprak Razgatlıoğlu fırtınası

Endonezya’da Toprak Razgatlıoğlu fırtınası
İKİNCİ ayağı Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, haftanın kısa sıralama yarışı Superpole'da birinciliği aldı. Rakiplerini geride bırakmayı başaran Toprak, bu sezonki ilk birinciliğini kazandı. Haftanın son yarışında ise en büyük rakipleri Alvaro Bautista ve Ruben Rinaldi ile kapışan Toprak, bitiş çizgisini ikinci sırada geçti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, kırmızı bayrakların sallandığı yarışta ikinciliğe yükselerek bu sezon 5. kez podyumda yer aldı.

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Endonezya’da Toprak Razgatlıoğlu fırtınası
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