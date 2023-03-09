Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.3.2023

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MANISA 90+'DA BODRUM'U DEVİRDİ
SPOR Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Üst sıraları kovalayan iki takımın mücadelesinde Manisa, Bodrumspor'u 90+'larda bulduğu iki golle 2-1 yendi. Konuk ekip 23'te Cenk'le öne geçti. Ev sahibi takım 90+3'te Domgjoni, 90+6'da da Anıl ile 3 puanı almayı bildi. Son sıralardan kurtulmaya çalışan Erzurumspor ise Keçiörengücü'ne kendi kalesine attığı golle 1-0 yenildi. Rakibi sevindiren gol 88'de Furkan Özhan'dan geldi. Diğer müsabakada da Gençlerbirliği ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE VE EFES DEPLASMANDA KAYIP
THY Avrupa Ligi'nde dün iki temsilcimiz de yenildi. Fenerbahçe Beko, İsrail'de oynadığı maçta Maccabi Tel Aviv'e 78-74 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 3 maç sonra kaybederken 4 dakika süre alan yeni transfer Tyler Dorsey skor üretemedi. Anadolu Efes ise Sırp ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda 94-75 teslim oldu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji, Basquet Manresa'ya 77-76 boyun eğdi. Diğer sonuçlar: EuroCup: U.Cluj-Frutti Extra Bursa: 87-83. FIBA Avrupa Kupası: Anwil-G. Antep Basketbol: 84-85.

TÜRK SPORUNU 2022'DE KADINLARIMIZ TAŞIDI
TÜRK sporcuların 2022'de dünya şampiyonalarında kazandığı 551 madalyanın 337'sini kadınlar elde etti. 2022 yılındaki dünya şampiyonalarında farklı yaş gruplarında 712 Türk sporcu, takım ve bireysel kategoride madalya kazandı. Erkek sporcular ise 214 madalyayı boynuna astı. Türkiye'de toplam 13 milyon 567 bin 158 lisanslı sporcu bulunurken bunların 8 milyon 962'si erkek, 5 milyon 566 bin 196'sı ise kadınlardan oluşuyor.

VAKIFBANK DÖRTLÜ FİNAL'DE
KADINLAR AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, setleri de 25-14, 25-19, 25-18'lik skorlarla kazandı. Diğer maçta ise Aydın Büyükşehir Belediye, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek VakıfBank'ın rakibi oldu.

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