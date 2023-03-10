Bodrumspor evinde telafi peşinde

Spor Toto 1'inci Lig 26'ıncı hafta karşılaşmasında Bodrumspor Pazar günü evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da, sakatlıklarından dolayı Erkan Değişmez, Aminu Umar, Dever Orgill, Yekta Kurtuluş ve yeni transferlerden Burak Öksüz'ün Rize karşısında oynayamayacağı belirtildi. Ligde 8 günde çıktığı 3 maçtan 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip çıkış yakalamak ve Play-Off hattını korumak için Rize karşısında galibiyete odaklandı.

8 GÜNDE 3 MAÇ OYNADIK

Kısa süre içerisinde çok maç oynadıklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Son maçta oyun genelinde çok iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. 70'inci dakikadan sonra oyuncularımızın temposu yavaş yavaş düşmeye başladı. Biz hamle yaptık, hamle diye düşündüğümüz oyuncularımızın çok fazla katkı vermemesiyle de alakalı onunla beraber biz 8 günde 3 maç oynadık. Erteleme maçımız Salı gününe kondu ve Salı, Pazar Çarşamba olmak üzere maçlarımızı oynadık. Dolayısıyla ekibimiz hiç maç oynamadan bizi bekledi. Son 10 dakikadaki onların temposunun düşmemesinin sebeplerinden biride oydu. Pazar günü bir daha maç oynayacağız, bazı oyuncularımızı korumak durumunda kaldık. Onunla beraber sakatlarımız var. Altay maçında Aminu ve Erkan sakatlandı, idmanda Orgil sakatlandı, Yekta zaten sakat. Aminu ve Erkan'dan faydalanamamak bizim işimize gelmedi. Maçı uzatma dakikalarında kaybetmek üzdü bizi. Öyle ya da böyle bitti, Pazar günü çok daha önemli maçımız var. Lig ikiye bölündü. İlk 10 takım Play-Off mücadelesi, diğer takımlardan 5-6 tanesi düşmeme mücadelesi veriyor. İki takımın çekilmesinden sonra ligin atmosferi çok daha farklılaştı. Maç oynamadan 6 puan alacak olan takımlar var. Bunlar ligin dengesini altüst etti. Bununla beraber 10 takımın Play-Off şansı var. İçlerinde bizde varız bizimde şansımız var ama kalamama durumumuz var bu da bir gerçek. Kalabilmek için elimizde ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sakatlarımıza daha fazla bir sakat vermeden yolumuza gidebilirsek bunu başarabiliriz. Sakatımız olursa biraz sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli yıldızı Hakan Özmert, "İlk geldiğim günden beri burada gerçekten çok aile ortamı var. Tesisten içeri girdiğinizde o huzuru ve mutluluğu hissediyorsunuz. Tanıdığım arkadaşlar vardı anlatıyordu ama görünce gerçekten huzur ve mutluluk fark ediliyor. Sezon başından beri takım başarılı bir sezon geçirdi. İyi bir konuma geldi. Son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldık, kaybettiğimiz Manisa maçı bizi biraz üzdü. İyi bir takım var. Takım birlikteliği çok fazla ön planda dolayısıyla böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Bu hafta Rize maçı var kazanırız diye umut ediyorum" diye konuştu.