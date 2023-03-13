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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Türkiye fırtınası!

Türkiye fırtınası!

Almanya’da milli bilardocularımız Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu. Portekiz’de Badminton Şampiyonası’nda Neslihan Yiğit Arın altın madalya aldı. Estonya’da ise Havalı Tabanca Erkek Milli Takımımız, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Milli sporcularımız dün uluslararası üç organizasyonda altın madalya aldı. Estonya'daki Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler takım müsabakasında yarışan Ay-Yıldızlı ekibimiz büyük başarıya imza attı. Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, toplamda attıkları 870 puanla birinci sırada yer alıp ikinci sıralama müsabakasına çıkmayı garantiledi. İkinci aşamada toplam 576 puan atan ve altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan milli sporcular, finalde Almanya'yı 16-14 mağlup ederek ipi göğüsledi.

BİLARDODA ÜST ÜSTE 3. ZAFER
Portekiz'de ise Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, finale çıktı. İki Türk'ün kozlarını paylaştığı finali 21-14 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan Neslihan, şampiyonluğa ulaştı. Almanya'da da Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in mücadele ettiği Türkiye, finalde İsveç'i mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda 7. kez dünya şampiyonu unvanını aldı.

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