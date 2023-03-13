Türkiye fırtınası!

Milli sporcularımız dün uluslararası üç organizasyonda altın madalya aldı. Estonya'daki Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler takım müsabakasında yarışan Ay-Yıldızlı ekibimiz büyük başarıya imza attı. Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, toplamda attıkları 870 puanla birinci sırada yer alıp ikinci sıralama müsabakasına çıkmayı garantiledi. İkinci aşamadaipi göğüsledi.Portekiz'de ise Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporculardanİki Türk'ün kozlarını paylaştığı finali 21-14 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan Neslihan, şampiyonluğa ulaştı. Almanya'da da Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in mücadele ettiği Türkiye,dünya şampiyonu unvanını aldı.