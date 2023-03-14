Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu 34. Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Türkiye'de 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunduğu genel kurulda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında destek veren ülkelere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması noktasında eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ve yardım seferberliği içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ISSF ile işbirliği içinde 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için en üst düzeyde gayret gösterdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, 4 kıtadan 6 binin üstünde misafirin katılımıyla düzenlenen oyunlarda 54 ülkeden 4 bine yakın sporcunun 24 spor dalında mücadele ettiğini ve 347 madalya seremonisi düzenlendiğini kaydetti.

Konuşmasında oyunlardaki doping kontrolleri, gönüllülerin rolü, oyunların somut sportif mirası, uluslararası kamuoyunda tanıtımı konularına da değinen Kasapoğlu, kaybedeni olmayan organizasyonun en önemli kazananının ise "İslam dünyasının birlikteliği" olduğunu dile getirdi.

Genel kurul

ISSF'in depremler nedeniyle Türkiye'ye desteklerini ileten video ile başlayan olağanüstü genel kurul toplantısı, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'ın başkanlığında yapıldı.

Bakan Kasapoğlu, Suudi mevkidaşı ile ikili görüşmede de bir araya geldi.

ISSF toplantılarının gündeminde Konya 2021 Oyunları Sonuç Raporunun sunulmasının yanı sıra genel kurulda, 7 Ağustos 2022 tarihinde Konya'da düzenlenen ISSF 11. Genel Kurulu Toplantısı Tutanağı, 2025 6. İslami Dayanışma Oyunları, ISSF 12. Genel Kurulunun tarihi ve yeri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantılarda, Konya 2021 Oyunları Genel Koordinatörlüğünün hazırladığı Oyunların Sonuç Raporu ve Oyunların Müsabaka Sonuçları El Kitabı'nın dağıtımının yanı sıra 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin Bakanlığın hazırladığı video gösterildi.