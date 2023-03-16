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Giriş Tarihi: 16.3.2023 16:06

Alanya Kestelspor oyuncuları kaza yapmıştı… 2 futbolcu ameliyat olacak

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kestelspor oyuncuları kaza yapmıştı… 2 futbolcu ameliyat olacak

Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs yan yatarak 14 futbolcu yaralanmıştı. 2 futbolcusu Ali Berke ve Emre Tosun bu gün tedavi gördükleri hastanede ameliyat olacakları belirtildi.

Yaşanan kazada yaralanan Alanya Kestelspor oyuncularından Ali Berke tedavi gördüğü Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün tekrar ameliyata alınırken ağır yaralanan diğer oyuncusu Emre Tosun tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyata gireceği belirtildi. Kaza geçiren diğer oyuncularını psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen yöneticiler, "Oyuncularımız kazayı daha üzerlerinden atamadılar bu olayı hatırlamak bile istemediklerini söylediler" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Mart günü sabaha karşı saat 04:20'de TTFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u 1-0 yendikleri deplasman dönüşü devrilmişti. Kazada, teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ve 14 futbolcu yaralandı. Kulüp Başkanı Levent Uğur yaşanan kaza ile ilgili olarak, "Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan midibüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan ikisinin durumu ağır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur" açıklamasını yaptı. TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor için geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.

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Alanya Kestelspor oyuncuları kaza yapmıştı… 2 futbolcu ameliyat olacak
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