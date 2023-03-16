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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Vakıfbank, yarı finale göz kırptı

Vakıfbank, yarı finale göz kırptı
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı-siyahlılar, bir saat süren karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-19, 25-17'lik skorlarla kazandı. VakıfBank'ta 21 sayı kaydeden Paola Egonu karşılaşmanın en skoreri olurken, mücadelenin en değerli oyuncusu seçildi. Gabi de 18 sayıyla çift hanelere ulaştı. Ogbogu ve Bajema 9, Zehra Güneş 7 sayı kaydetti. Maçın rövanşı 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak. VakıfBank'a tur için her türlü galibiyet ve 3-2'lik yenilgi yetecek.

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Vakıfbank, yarı finale göz kırptı
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