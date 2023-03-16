Vakıfbank, yarı finale göz kırptı

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı-siyahlılar, bir saat süren karşılaşmanın setlerini 25-18, 25-19, 25-17'lik skorlarla kazandı.Gabi de 18 sayıyla çift hanelere ulaştı. Ogbogu ve Bajema 9, Zehra Güneş 7 sayı kaydetti. Maçın rövanşı 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.