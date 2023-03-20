Haber hattı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece'yeEfes'te koç Ergin Ataman'ın hasta olduğu için kenarda bulunmadığı maçta devreye 6 sayı farkla (61-55) önde giren lacivert-beyazlılar, 3. periyotta da kontrolü elinde tuttu. Ancak son bölümde savunmadaki zafiyetleri yüzündenDiğer sonuçlar: Türk Telekom-Manisa BB: 98-84, Darüşşafaka-Frutti Extra Bursa: 98-92.MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazanan turuncubeyazlılar, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.Aydın BŞB-F. Bahçe Opet: 0-3, Kuzeyboru-İlbank: 3-0. Efeler Ligi: Cizre-Arkas: 3-1, F.Bahçe-Plevne: 3-0, Ziraat-Hekimoğlu Bursa: 3-1, Altekma- Tursad: 3-1, Bursa-G. Saray: 1-3. Develi- Spor Toto: 0-3.ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa söylentilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, bir şarkı sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Pazar gününü iple çeken, 'istifa et' diyenlere cevabım şarkı sözlerinde;MILAN'IN, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildiği mücadelede ev sahibi ekibinin tek golünü atan Zlatan İbrahimovic tarihe geçti. 45+4'te penaltıdan ağları sarsan İsveçli yıldız,unvanını ele geçirdi. Bu unvanın sahibi 1985-2007 yırarı arasında Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta idi. Efsane isim, 41 yaş 25 günlükken Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı penaltıdan fileleri havalandırarak bunu başarmıştı.TFF 2. LIGArnavutköy Bld-Anagold 24Erzincan: 0-0, Isparta 32 - Düzcespor: 3-2, Çorum FK-Sivas Bld: 3-0, Afyonspor-Esenler Erok: 0-3, Bursaspor- Ankaraspor: 0-1, Nazilli Bld -Tarsus İdmanyurdu: 5-0, Somaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1, Şanlıurfaspor-İnegölspor: 8-0.Teco Karacabey Bld-Zonguldak Kömür: 1-2, GMG Kastamonu-1461 Trabzon: 2-4, Sarıyer-Buca 1928: 1-2, Serik Bld - Uşak: 3-1, Kırşehir FK- Balıkesir: 0-0, Ankara Demir-Fethiye: 2-1, İskenderun- Kırklareli: 2-1. TFF 3. LIGAmasyaspor- Şile Yıldız: 2-0, Ağrı 1970- 1922 Konya: 0-1, İDAŞ Çatalca-Belediye Derince: 1-2, Mersin İdmanyurdu- Elazığspor: 2-1, 1954 Kelkit Bld-Karbel Karaköprü Bld: 2-1, Yomra- Hacettepe 1945: 3-0, Bld Kütahyaspor-Edirne: 3-2.23 Elazığ FK-Turgutlu: 2-0, Kırıkkale Büyük Anadolu-Kuşadası: 0-0, Ayvalıkgücü Bld -Gümüşhane: 1-1, Ergene Velimeşe-Bayrampaşa: 0-2, Amberçay Eynesil Bld-Karaman FK: 1-3.Siirt Özel İdaresi-Büyükçekmece Tepecik: 0-1, Bergama Bld -Kepez Bld: 0-0, Niğde Anadolu FK-68 Aksaray Bld: 0-4, Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri- Akhisarspor: 1-1, Çankaya FK-Artvin Hopa: 0-0, Efeler 09 - Erbaaspor: 1-0, Fatsa Bld - 1984 Muş: 0-0.