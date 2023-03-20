Haber hattı

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Giriş Tarihi: 20.3.2023

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Efes'e 'Büyük' şok!
BASKETBOL Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece'ye Crawford'un son saniye basketiyle 98-97 yenilerek zirve yolunda yara aldı. Efes'te koç Ergin Ataman'ın hasta olduğu için kenarda bulunmadığı maçta devreye 6 sayı farkla (61-55) önde giren lacivert-beyazlılar, 3. periyotta da kontrolü elinde tuttu. Ancak son bölümde savunmadaki zafiyetleri yüzünden Efes, periyodu 25-16, maçı da 97-98 kaybetti. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Manisa BB: 98-84, Darüşşafaka-Frutti Extra Bursa: 98-92.

Eczacıbaşı durmuyor!
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazanan turuncubeyazlılar, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Aydın BŞB-F. Bahçe Opet: 0-3, Kuzeyboru-İlbank: 3-0. Efeler Ligi: Cizre-Arkas: 3-1, F.Bahçe-Plevne: 3-0, Ziraat-Hekimoğlu Bursa: 3-1, Altekma- Tursad: 3-1, Bursa-G. Saray: 1-3. Develi- Spor Toto: 0-3.

Sancak noktayı koydu
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa söylentilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, bir şarkı sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Pazar gününü iple çeken, 'istifa et' diyenlere cevabım şarkı sözlerinde; 'Pazara kadar değil, mezara kadar.' Siz istediniz diye taraftarlarımızın %99'unu yüzüstü bırakmam."

Yaşlanmayan adam!
MILAN'IN, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildiği mücadelede ev sahibi ekibinin tek golünü atan Zlatan İbrahimovic tarihe geçti. 45+4'te penaltıdan ağları sarsan İsveçli yıldız, 41 yıl 166 gün ile Serie A tarihinde "gol atan en yaşlı oyuncu" unvanını ele geçirdi. Bu unvanın sahibi 1985-2007 yırarı arasında Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta idi. Efsane isim, 41 yaş 25 günlükken Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı penaltıdan fileleri havalandırarak bunu başarmıştı.

TFF 2.LIG VE 3.LIG TOPLU SONUÇLAR
TFF 2. LIG Beyaz Grup: Arnavutköy Bld-Anagold 24Erzincan: 0-0, Isparta 32 - Düzcespor: 3-2, Çorum FK-Sivas Bld: 3-0, Afyonspor-Esenler Erok: 0-3, Bursaspor- Ankaraspor: 0-1, Nazilli Bld -Tarsus İdmanyurdu: 5-0, Somaspor-Bayburt Özel İdare: 1-1, Şanlıurfaspor-İnegölspor: 8-0. Kırmızı Grup: Teco Karacabey Bld-Zonguldak Kömür: 1-2, GMG Kastamonu-1461 Trabzon: 2-4, Sarıyer-Buca 1928: 1-2, Serik Bld - Uşak: 3-1, Kırşehir FK- Balıkesir: 0-0, Ankara Demir-Fethiye: 2-1, İskenderun- Kırklareli: 2-1. TFF 3. LIG
1. Grup: Amasyaspor- Şile Yıldız: 2-0, Ağrı 1970- 1922 Konya: 0-1, İDAŞ Çatalca-Belediye Derince: 1-2, Mersin İdmanyurdu- Elazığspor: 2-1, 1954 Kelkit Bld-Karbel Karaköprü Bld: 2-1, Yomra- Hacettepe 1945: 3-0, Bld Kütahyaspor-Edirne: 3-2. 2. Grup: 23 Elazığ FK-Turgutlu: 2-0, Kırıkkale Büyük Anadolu-Kuşadası: 0-0, Ayvalıkgücü Bld -Gümüşhane: 1-1, Ergene Velimeşe-Bayrampaşa: 0-2, Amberçay Eynesil Bld-Karaman FK: 1-3. 3. Grup: Siirt Özel İdaresi-Büyükçekmece Tepecik: 0-1, Bergama Bld -Kepez Bld: 0-0, Niğde Anadolu FK-68 Aksaray Bld: 0-4, Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri- Akhisarspor: 1-1, Çankaya FK-Artvin Hopa: 0-0, Efeler 09 - Erbaaspor: 1-0, Fatsa Bld - 1984 Muş: 0-0.

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