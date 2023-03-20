Haber hattı

Efes'e 'Büyük' şok!
BASKETBOL Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece'ye Crawford'un son saniyebasketiyle 98-97 yenilerek zirve yolundayara aldı. Efes'te koç Ergin Ataman'ın hasta olduğu için kenarda bulunmadığı maçta devreye 6 sayı farkla (61-55) önde giren lacivert-beyazlılar, 3. periyotta da kontrolü elinde tuttu. Ancak son bölümde savunmadaki zafiyetleri yüzünden Efes,periyodu 25-16, maçı da 97-98 kaybetti. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Manisa BB: 98-84, Darüşşafaka-Frutti Extra Bursa: 98-92.
Eczacıbaşı durmuyor!
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 kazanan turuncubeyazlılar, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Aydın BŞB-F. Bahçe Opet: 0-3, Kuzeyboru-İlbank: 3-0. Efeler Ligi: Cizre-Arkas: 3-1, F.Bahçe-Plevne: 3-0, Ziraat-Hekimoğlu Bursa: 3-1, Altekma- Tursad: 3-1, Bursa-G. Saray: 1-3. Develi- Spor Toto: 0-3.
Sancak noktayı koydu
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa söylentilerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sancak, bir şarkı sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Pazar gününü iple çeken, 'istifa et' diyenlere cevabım şarkı sözlerinde; 'Pazarakadar değil, mezara kadar.'Siz istediniz diye taraftarlarımızın%99'unu yüzüstübırakmam."
Yaşlanmayan adam!
MILAN'IN, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenildiği mücadelede ev sahibi ekibinin tek golünü atan Zlatan İbrahimovic tarihe geçti. 45+4'te penaltıdan ağları sarsan İsveçli yıldız, 41 yıl 166 gün ile Serie Atarihinde "gol atan en yaşlıoyuncu" unvanını ele geçirdi. Bu unvanın sahibi 1985-2007 yırarı arasında Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta idi. Efsane isim, 41 yaş 25 günlükken Mayıs 2007'de yine Udinese'ye karşı penaltıdan fileleri havalandırarak bunu başarmıştı.