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Giriş Tarihi: 22.3.2023 00:58

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

AA
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk olduğu İtalya temsilcisi Vero Volley'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Milano kentindeki Allianz Cloud'da yapılan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İyi başlayamadığı ikinci setin ortalarında toparlanan VakıfBank, bu bölümü 25-22 alarak beraberliği sağladı.

Çekişmeli geçen üçüncü seti İtalyan takımı 25-22 alarak yeniden öne geçti. Sarı-siyahlı takım, 4. seti 25-21 önde tamamlayarak skora yeniden denge getirdi. Eşleşmenin İstanbul'daki ilk maçını 3-0 kazanan VakıfBank, 2. seti almasıyla turu geçmeyi garantiledi ve adını yarı finale yazdırdı.

Son sette rakibine 15-11 üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, maçı 3-2 kazandı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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