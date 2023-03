‘Onlar bizim ülkemizin umudu’

ençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu milli sporcularla bir araya gelerek basketbol oynadı. 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na Ankara Altındağ Spor Salonu'nda hazırlanan Down Sendromlular Türkiye Milli Basketbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu,yorumunu yaptı.Milli sporcularla basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu'na gençler büyük ilgi gösterirken, ortaya çok renkli kareler çıktı. Desteğe her zaman devam edeceklerini kaydeden Bakan, "Pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız" diye konuştu.