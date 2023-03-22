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Giriş Tarihi: 22.3.2023

‘Onlar bizim ülkemizin umudu’

‘Onlar bizim ülkemizin umudu’
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu milli sporcularla bir araya gelerek basketbol oynadı. 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na Ankara Altındağ Spor Salonu'nda hazırlanan Down Sendromlular Türkiye Milli Basketbol Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, "Yılın her günü tüm imkânlarımızla, yüreğimizle onların yanındayız. Onları seviyoruz. Onlar bizim, ülkemizin ve milletimizin umudu. Biz de hep birlikte onların değerli aileleri ile beraber devlet, federasyon ve kulüpler olarak bu yolu yürüyeceğiz. Bu sevinci ve bu umudu büyüteceğiz" yorumunu yaptı.

Milli sporcularla basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu'na gençler büyük ilgi gösterirken, ortaya çok renkli kareler çıktı. Desteğe her zaman devam edeceklerini kaydeden Bakan, "Pırıl pırıl arkadaşlarımızın her zaman farkındayız" diye konuştu.

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‘Onlar bizim ülkemizin umudu’
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