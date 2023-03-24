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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:39

MotoGP'de 2023 sezonu yarın Portekiz'de başlayacak

AA
MotoGP’de 2023 sezonu yarın Portekiz’de başlayacak

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2023 sezonu, yarın Portekiz Grand Prix'si ile başlayacak.

Organizasyon, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 26 Mart Pazar günü 25 tur üzerinden yapılacak yarışla start alacak.

Kazakistan ile Hindistan'ın etaplara yeni eklendiği organizasyon, takvimde bir değişiklik yaşanmazsa 26 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla sona erecek.

Son MotoGP dünya şampiyonu İtalyan pilot Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ile geçen yıl en yakın rakipleri Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia Racing) ve Enea Bastianini (Ducati Lenovo) bu yıl da MotoGP'de öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

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