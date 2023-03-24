Veleybolda tarihi gecetarihi

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı, çeyrek final rövanşında Developres’i 3-2 yenip yarı finale yükseldi. F.Bahçe Opet de Imoco Conegliano’yu saf dışı bırakınca yarı finalde Vakıfbank’ın rakibi oldu. Türkiye son 4’e ambargo koydu.
Son yıllarda salon sporlarında yıldızı yükselen Türkiye, Avrupa voleybolundasöz sahibi olmayadevam ediyor. Dün CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet, adlarını yarı finale yazdırınca daha önce bu turu geren VakıfBank ile birlikte3 takımımız da Avrupa'yadam vurdu. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi. Polonya'da oynanan çeyrek finalin ayağını 3-1 kazanan turuncubeyazlılar, yarı finale yükseldi.
ECZACI'NIN RAKİBİ EBRAR
Eczacıbaşı, milli sporcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola takımı ile eşleşti. Fenerbahçe Opet ise CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan Kanarya, rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen yarı final biletini aldı. Sarı-lacivertlilerinrakibi daha önce bu turu görenVakıfBank oldu.