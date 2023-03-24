Veleybolda tarihi gecetarihi

Son yıllarda salon sporlarında yıldızı yükselenDün CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet, adlarını yarı finale yazdırınca daha önce bu turu gerenEczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi. Polonya'da oynanan çeyrek finalin ayağını 3-1 kazanan turuncubeyazlılar, yarı finale yükseldi.Eczacıbaşı, milli sporcumuz Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola takımı ile eşleşti. Fenerbahçe Opet ise CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan Kanarya, rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen yarı final biletini aldı.