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Giriş Tarihi: 25.3.2023 17:06

Eski Formula 1 pilotu Piquet, ırkçı yorumları nedeniyle Hamilton'a tazminat ödeyecek!

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Eski Formula 1 pilotu Piquet, ırkçı yorumları nedeniyle Hamilton’a tazminat ödeyecek!

Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Nelson Piquet, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton hakkındaki ırkçı yorumları nedeniyle 953 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Brezilya mahkemesi, kariyerinde üç şampiyonluk bulunan 70 yaşındaki Piquet'nin Mercedes pilotu Hamilton'a yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle 953 bin dolar (yaklaşık 18 milyon 139 bin lira) manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Piquet, iki yıl önce verdiği bir röportajda, Hamilton'ın Max Verstappen ile Büyük Britanya Grand Prix'sinde yaptığı kazayı yorumlarken, Hamilton için ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Piquet, görüntülerin sosyal medyada çıkmasının ardından Hamilton'dan özür dilemiş ve ifadelerinin yanlış tercüme edildiğini savunmuştu.

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Eski Formula 1 pilotu Piquet, ırkçı yorumları nedeniyle Hamilton'a tazminat ödeyecek!
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