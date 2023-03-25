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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Spor turu

Spor turu
Bayern'de Nagelsmann'ın koltuğu Tuchel'e emanet
Bundeslıga'da zirvedeki Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alan Bayern Münih'te sıcak saatler yaşandı. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ve eski şaşalı günlerinden uzak olan Bavyera ekibi, 2026'ya kadar kontratı bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolları ayırdı. Alman çalıştırıcının gönderilmesinin üç ana sebebi bulunuyor. Takımın Bundesliga'daki durumu, oyuncuların gelişimlerinde ve performanslarındaki eksiklikler ve ekibi çalışırken Nagelsmann'ın tatilde olmasının, bu ayrılığa yol açtığı belirtildi. 35 yaşındaki teknik adamdan boşalan koltuğa, Chelsea'den sezon ortası gönderilen Thomas Tuchel geçti.

Kalecilerin direklere dokunması yasak!
1 Temmuz'dan itibaren 2023/24 futbol kurallarında değişikliğe gidileceği açıklandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. File bekçileri, böylelikle atışı geciktirerek beyaz noktadaki oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

'Teknik direktörlük düşünmüyorum'
SÜRPRIZ bir kararla 34 yaşında kramponlarını asan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya röportaj verdi. Gelecek planı hakkında konuşan eski oyuncu, "Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımla ilgileneceğim. Teknik direktör olmak veya futbol dünyasının içine girmek gibi düşüncem yok. Artık biraz sakinlik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor gümbür gümbür
SPOR Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibi, 28. hafta karşılaşmasında Altınordu'yu 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı ve liderliğini perçinledi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta 68'de Douglas Tanque'nin penaltı golüyle öne geçen Samsun, 89'da Soner Aydoğdu ile 2-0'ı buldu ve 1 maç fazlasıyla Eyüpspor'la farkı 4 puana çıkardı. Play-off mücadelesi veren Boluspor ise deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yendi. Oğuz Yılmaz'ın golüyle geri düşen Bolu, Dino Ndlovu ve Gökhan Alsan ile zafere koştu.

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