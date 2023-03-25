Bundeslıga'da zirvedeki Borussia Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alan Bayern Münih'te sıcak saatler yaşandı. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ve eski şaşalı günlerinden uzak olan Bavyera ekibi, 2026'ya kadar kontratı bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolları ayırdı.Takımın Bundesliga'daki durumu, oyuncuların gelişimlerinde ve performanslarındaki eksiklikler ve ekibi çalışırken Nagelsmann'ın tatilde olmasının, bu ayrılığa yol açtığı belirtildi.1 Temmuz'dan itibaren 2023/24 futbol kurallarında değişikliğe gidileceği açıklandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB),File bekçileri, böylelikle atışı geciktirerek beyaz noktadaki oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.SÜRPRIZ bir kararla 34 yaşında kramponlarını asan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya röportaj verdi. Gelecek planı hakkında konuşan eski oyuncu, "Türkiye'de aileme odaklanacağım. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımla ilgileneceğim.Artık biraz sakinlik istiyorum" ifadelerini kullandı.SPOR Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor fırtınası devam ediyor. Karadeniz ekibi, 28. hafta karşılaşmasında Altınordu'yu 2-0 yenerekİlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta 68'depenaltı golüyle öne geçen Samsun, 89'daile 2-0'ı buldu ve 1 maç fazlasıyla Eyüpspor'la farkı 4 puana çıkardı. Play-off mücadelesi verenOğuz Yılmaz'ın golüyle geri düşen Bolu, Dino Ndlovu ve Gökhan Alsan ile zafere koştu.