Kadınlarımızla gurur duyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarının göğüs kabarttığını söyledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kasapoğlu, Türkiye'de lisanslı sporcuların yüzde 41'inin kadın olduğunu ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "