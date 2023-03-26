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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Kadınlarımızla gurur duyuyoruz

Kadınlarımızla gurur duyuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarının göğüs kabarttığını söyledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kasapoğlu, Türkiye'de lisanslı sporcuların yüzde 41'inin kadın olduğunu ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 takımımız Final- Four'da. Avrupa Kupası finalinde de biz varız. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 takımımız var. Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz."

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