Haber turu

Üzülmez gitti Turan geldi
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından liderliğin Samsunspor'a kaptırılmasıyla teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adamın, daha önce 2019-20ile 2021-22 arası eflatun-sarılılarda görevyapan Zafer Turan olduğu açıklandı.
Dörtlü Final Prag'da
FIBA Kadınlar EuroLeague'de ekiplerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer alacağı Dörtlü Final organizasyonunun yeri belli oldu. Krşılaşmaların Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacağı açıklandı. Yarıfinalde F.Bahçe ile BerettaFamilio Schio, ÇBK Mersin ilede ZVVZ USK Prag 14 Nisan Cuma günü karşılaşacak.
Kasımpaşa'da 3. Özdeş devri
TEKNIK direktör Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, yeniden Kemal Özdeş ile anlaştı. 16 Eylül 2016-1 Ekim 2018 ve 23 Ocak 2020-2 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul ekibinde görev yapan Özdeş, 3. kez Kasımpaşa'nın başına geçti. 52 yaşındaki çalıştırıcıilk döneminde 86 maçta 1.49, ikincidöneminde de 15 maçta 1.2'likpuan ortalaması yakalamıştı.
Ümit Milliler dört dörtlük
ÜMIT Milli Futbol Takımımız, yeni teknikdirektörü Levent Sürme ile çıktığı ilkmaçtan galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar,hazırlık karşılaşmasında Kosova'yı 4-2mağlup etti. Alanya'da Kırbıyık HoldingStadı'nda oynanan mücadelede ekibimizingollerini Bertuğ Özgür Yıldırım(2), Kenan Yıldız ve Ravil Tagir atarken,konuk takımın sayıları biri penaltıdanolmak üzere Emerllahu'dan geldi.