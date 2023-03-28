Haber turu

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından liderliğin Samsunspor'a kaptırılmasıyla teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adamın, daha önceolduğu açıklandı.FIBA Kadınlar EuroLeague'de ekiplerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer alacağı Dörtlü Final organizasyonunun yeri belli oldu. Krşılaşmaların Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacağı açıklandı.14 Nisan Cuma günü karşılaşacak.TEKNIK direktör Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, yeniden Kemal Özdeş ile anlaştı. 16 Eylül 2016-1 Ekim 2018 ve 23 Ocak 2020-2 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul ekibinde görev yapan Özdeş, 3. kez Kasımpaşa'nın başına geçti.ÜMIT Milli Futbol Takımımız,Ay-Yıldızlılar,hazırlık karşılaşmasında Kosova'yı 4-2mağlup etti. Alanya'da Kırbıyık HoldingStadı'nda oynanan mücadelede ekibimizingolleriniatarken,konuk takımın sayıları biri penaltıdanolmak üzere Emerllahu'dan geldi.