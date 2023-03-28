Haber turu

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Giriş Tarihi: 28.3.2023

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Üzülmez gitti Turan geldi
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından liderliğin Samsunspor'a kaptırılmasıyla teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adamın, daha önce 2019-20 ile 2021-22 arası eflatun- sarılılarda görev yapan Zafer Turan olduğu açıklandı.

Dörtlü Final Prag'da
FIBA Kadınlar EuroLeague'de ekiplerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer alacağı Dörtlü Final organizasyonunun yeri belli oldu. Krşılaşmaların Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacağı açıklandı. Yarı finalde F.Bahçe ile Beretta Familio Schio, ÇBK Mersin ile de ZVVZ USK Prag 14 Nisan Cuma günü karşılaşacak.

Kasımpaşa'da 3. Özdeş devri
TEKNIK direktör Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, yeniden Kemal Özdeş ile anlaştı. 16 Eylül 2016-1 Ekim 2018 ve 23 Ocak 2020-2 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul ekibinde görev yapan Özdeş, 3. kez Kasımpaşa'nın başına geçti. 52 yaşındaki çalıştırıcı ilk döneminde 86 maçta 1.49, ikinci döneminde de 15 maçta 1.2'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Ümit Milliler dört dörtlük
ÜMIT Milli Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü Levent Sürme ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, hazırlık karşılaşmasında Kosova'yı 4-2 mağlup etti. Alanya'da Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadelede ekibimizin gollerini Bertuğ Özgür Yıldırım (2), Kenan Yıldız ve Ravil Tagir atarken, konuk takımın sayıları biri penaltıdan olmak üzere Emerllahu'dan geldi.

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