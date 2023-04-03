Sonunda coştu

Galatasaray bu sezon hem kulübeden gelen isimlerin katkısı hem de 80. dakika sonrasındaki puan kazançları ile dikkat çekiyor. Aslan, oynadığı 26 karşılaşmanınCimbom, söz konusu maçlarınalınan 63 puanın 21'i bu şekilde haneye yazıldı.G.Antep ve Konya karşılaşmalarında rakip birer kez kendi kalesini bulurken, Sivas'ta Barış Alper, Ümraniye'de ise İcardi şapkadan tavşan çıkardı. A.Demir karşısında Midtsjö ve Zaniolo sahnedeydi.