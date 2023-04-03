Sonunda coştu

Sarı-kırmızılılar, bu sezon 80. dakika sonrasında 15 gol atarken 63 puanın 21’i bu süre içinde geldi
Galatasaray bu sezon hem kulübeden gelen isimlerin katkısı hem de 80. dakika sonrasındaki puan kazançları ile dikkat çekiyor. Aslan, oynadığı 26 karşılaşmanın 12'sinde+80. dakikadan sonra fileleri15 kez havalandırdı. Cimbom, söz konusu maçların 7'sini attığıbu gollerle kazanırken alınan 63 puanın 21'i bu şekilde haneye yazıldı. Antalya deplasmanındasahneye çıkan Gomis,3. haftada Ümraniye'yi avlayarakgalibiyeti getirdi. G.Antep ve Konya karşılaşmalarında rakip birer kez kendi kalesini bulurken, Sivas'ta Barış Alper, Ümraniye'de ise İcardi şapkadan tavşan çıkardı. A.Demir karşısında Midtsjö ve Zaniolo sahnedeydi.