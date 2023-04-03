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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Sonunda coştu

UĞUR ÇEM
Sonunda coştu

Sarı-kırmızılılar, bu sezon 80. dakika sonrasında 15 gol atarken 63 puanın 21’i bu süre içinde geldi

Galatasaray bu sezon hem kulübeden gelen isimlerin katkısı hem de 80. dakika sonrasındaki puan kazançları ile dikkat çekiyor. Aslan, oynadığı 26 karşılaşmanın 12'sinde +80. dakikadan sonra fileleri 15 kez havalandırdı. Cimbom, söz konusu maçların 7'sini attığı bu gollerle kazanırken alınan 63 puanın 21'i bu şekilde haneye yazıldı. Antalya deplasmanında sahneye çıkan Gomis, 3. haftada Ümraniye'yi avlayarak galibiyeti getirdi. G.Antep ve Konya karşılaşmalarında rakip birer kez kendi kalesini bulurken, Sivas'ta Barış Alper, Ümraniye'de ise İcardi şapkadan tavşan çıkardı. A.Demir karşısında Midtsjö ve Zaniolo sahnedeydi.

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