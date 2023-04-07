Kanarya finalin kapısını açtı

EV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaMücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Kanarya, ilk seti 25-10 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci sette skor 23-23'te eşitlendi. Cansu'nun kullandığı servis turunda iki sayı alan F.Bahçe bu seti de 25-23 kazandı. Son bölümde hata yapmayan sarılacivertliler, 3. seti 25-20 alıp salondan 3-0 galip ayrıldı.19 sayıyla maçın en skoreri oldu.