Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.4.2023

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Gol canavarı rekora doymuyor
İNGILTERE Premier Lig'de Erling Haaland fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City, deplasmanda Southampton'u 4-1 yenerken Norveçli yıldız yine geceye damga vurdu. Pep Guardiola'nın takımı, sakatlıktan geri dönen Haaland'ın 45. dakikada attığı golle devreyi önde tamamladı. Grealish, 58'de farkı ikiye çıkardı. 22 yaşındaki Haaland 68'de yine sahne alıp farkı üçe çıkardı. 75'te Alvarez skoru ilan etti. 27 maçta 30 gole imza atan Norveçli yıldız, bu sayıya en az karşılaşmada ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı. Haaland aynı zamanda ligde 29 golü bulunan Chelsea'yi tek başına geçmiş oldu.

Arsenal'den Orkun için 717 milyon TL bonservis
HOLLANDA Ligi'nde Feyenoord forması ile şampiyonluğa koşan Orkun Kökçü için Arsenal kesenin ağzını açtı. 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibi 30 milyon Pound (717 milyon TL) ödemeye hazır. Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu bu sezon 25 lig maçında 8 gol ve 1 asistle katkı yaparken Avrupa Ligi'nde ise 8 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 2 kez de gol pası verdi.

Super Formula'da Bölükbaşı 8. oldu
JAPONYA'DA düzenlenen Super Formula serisinin ilk yarışında piste çıkan Cem Bölükbaşı 8. oldu. TGM Grand Prix takımı adına mücadele eden Bölükbaşı, Fuji Uluslararası Yarış Pisti'ndeki serinin ilk yarışına 20. sırada başlarken, 1:15.46.363'lük derecesiyle sekizinci olma başarısı gösterdi ve hanesine 3 puan yazdırdı. Yarışı, Red Bull MOTUL Mugen'den Yeni Zelandalı Liam Lawson 1:15.37.813'lük derecesiyle kazandı.

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