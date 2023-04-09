Hızına kimse yetişemiyor
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Erdem Can liderliğinde fırtına estiren Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı son çeyrektekiperformansıyla 94-91yenerek galibiyet serisini 11maça çıkardı. Kıran kırana geçen müsabakanın devresine takımlar beraberlikle (47-47) gitti. Soyunma odasından dönüşte taraftarını arkasına alan Bursa ekibi,8 sayı (74-66) farkla 4. çeyreğegeldi. Ancak son periyotta tüm kozlarını oynayan Türk Telekom, Grant (24 sayı) ve Bouteille'nin (18 sayı) sorumluluğu alması ve yüzde 72'lik saha içi isabetiyle TOFAŞ'ı94-91 devirip zirvedeki yerinisağlamlaştırdı. DIĞERSONUÇLAR: Ayos Konyaspor- Darüşşafaka: 83-73, Beşiktaş Elmakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 70-59.
Vakıf, Aslan'ı sahadan sildi
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden mağlup etti ve bu sezon 20. galibiyetini aldı. Normal sezonda son 2 haftaya girildiği ligde sarı-siyahlı ekip, 74 dakika sürenmaçta setleri 25-21, 25-23 ve25-23 kazandı. İtalyan yıldız Paola Egonu 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, takımın diğer birstarı Gabi de 17 sayıyla eldeedilen zafere büyük katkı verdi. Puanını 59 yapan VakıfBank, 2. sıradaki yerini korudu. Diğer sonuçlar: İlbank-Sigorta Shop: 1-3, THY-PTT: 2-3, Nilüfer- Kuzey Boru: 3-0, EczacıbaşıÇukurova: 3-0.
Sakarya evde kendine geldi
GEÇTIĞIMIZ hafta Altay'a yenilerek taraftarını üzen Sakaryaspor,sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenip kendini affettirdi. 45'te kazanılanpenaltıyı Milosevic,kalecinin sağından ağlaragönderdi: 1-0. Kontrollü oynayıprakibinin ataklarını savuşturanTatangalar, 90+2'deOğuzhan'ın golüyle skoruilan etti: 2-0. Sakarya, ilk ikiiddiasını sürdürdü. Eyüpsporise İzmir'de Altınordu'yu 2-1yenerek 3 maçlık hasretinidindirdi ve lider Samsun'unpeşini bırakmadı.