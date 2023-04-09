TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Erdem Can liderliğinde fırtına estiren Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığıKıran kırana geçen müsabakanın devresine takımlar beraberlikle (47-47) gitti. Soyunma odasından dönüşte taraftarını arkasına alanAncak son periyotta tüm kozlarını oynayan Türk Telekom, Grant (24 sayı) ve Bouteille'nin (18 sayı) sorumluluğu alması ve yüzde 72'lik saha içi isabetiyleAyos Konyaspor- Darüşşafaka: 83-73, Beşiktaş Elmakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 70-59.MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden mağlup etti ve bu sezon 20. galibiyetini aldı. Normal sezonda son 2 haftaya girildiği ligde sarı-siyahlı ekip,İtalyan yıldızmücadelenin en skorer ismi olurken, takımınbüyük katkı verdi. Puanını 59 yapan VakıfBank, 2. sıradaki yerini korudu.İlbank-Sigorta Shop: 1-3, THY-PTT: 2-3, Nilüfer- Kuzey Boru: 3-0, EczacıbaşıÇukurova: 3-0.GEÇTIĞIMIZ hafta Altay'a yenilerek taraftarını üzen45'te kazanılanpenaltıyıKontrollü oynayıprakibinin ataklarını savuşturanSakarya, ilk ikiiddiasını sürdürdü.3 maçlık hasretinidindirdi ve lider Samsun'unpeşini bırakmadı.