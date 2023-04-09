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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Spor turu

Spor turu
Hızına kimse yetişemiyor
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Erdem Can liderliğinde fırtına estiren Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı TOFAŞ'ı son çeyrekteki performansıyla 94-91 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Kıran kırana geçen müsabakanın devresine takımlar beraberlikle (47-47) gitti. Soyunma odasından dönüşte taraftarını arkasına alan Bursa ekibi, 8 sayı (74-66) farkla 4. çeyreğe geldi. Ancak son periyotta tüm kozlarını oynayan Türk Telekom, Grant (24 sayı) ve Bouteille'nin (18 sayı) sorumluluğu alması ve yüzde 72'lik saha içi isabetiyle TOFAŞ'ı 94-91 devirip zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. DIĞER SONUÇLAR: Ayos Konyaspor- Darüşşafaka: 83-73, Beşiktaş Elmakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 70-59.

Vakıf, Aslan'ı sahadan sildi
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden mağlup etti ve bu sezon 20. galibiyetini aldı. Normal sezonda son 2 haftaya girildiği ligde sarı-siyahlı ekip, 74 dakika süren maçta setleri 25-21, 25-23 ve 25-23 kazandı. İtalyan yıldız Paola Egonu 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, takımın diğer bir starı Gabi de 17 sayıyla elde edilen zafere büyük katkı verdi. Puanını 59 yapan VakıfBank, 2. sıradaki yerini korudu. Diğer sonuçlar: İlbank-Sigorta Shop: 1-3, THY-PTT: 2-3, Nilüfer- Kuzey Boru: 3-0, EczacıbaşıÇukurova: 3-0.

Sakarya evde kendine geldi
GEÇTIĞIMIZ hafta Altay'a yenilerek taraftarını üzen Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenip kendini affettirdi. 45'te kazanılan penaltıyı Milosevic, kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0. Kontrollü oynayıp rakibinin ataklarını savuşturan Tatangalar, 90+2'de Oğuzhan'ın golüyle skoru ilan etti: 2-0. Sakarya, ilk iki iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise İzmir'de Altınordu'yu 2-1 yenerek 3 maçlık hasretini dindirdi ve lider Samsun'un peşini bırakmadı.

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