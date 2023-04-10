Bodrumspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, yarın sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Son iki hafta deplasmanda aldığı galibiyetlerin ardından moral bulan yeşil-beyazlı ekip, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda, futbolcuların oldukça keyifli oldukları gözlendi. Galibiyet serisini sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde sahada gülen taraf olmak istiyor.

MAÇI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen İsmet Taşdemir, "İki tane iyi maç oynadık. Özellikle o bizim için kötü olan seriden sonra, son dakika verilen maçlardan sonra. İki tane zor deplasmanı geçmek bizim için de iyi oldu. Sezon başından bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Biz tamamen iyi oyuna odaklı bir takımız, mücadele gücüne odaklı bir takımız. Onu da çoğu zaman yaptık. Üst seviye yaptığımız zaman da böyle sonuçlarda alabiliyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da devam edebiliriz.Pendik, ligimizin güçlü takımlarından bir tanesi. İyi oyunculardan kurulu, bu ligde iyi çalışmış hocası var. Dolayısıyla iyi bir takım. Bizim de kendimizce artılarımız var. Onların da eksilerinden faydalanabilirsek maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama hakikaten çok zor bir maç. Orgill'in sakatlığı daha geçmedi ama Aminu Umar yavaş yavaş bizimle idmanlara çıktı. Maç günü ne olur durumu tam bilmiyorum. Öbür türlü bir sakatımız yok" dedi.

AMİNU GOL ATMAK İSTİYOR

Takımın forvet oyuncusu Aminu Umar'da, "Takımda yer almak bana harika hissettiriyor. Futbolda kazanma da kaybetmede oluyor. Futbolun güzelliği de bu. Sakatlığımdan sonra yeniden dönüyorum. Her futbolcu için galip gelmek, gol atmak ve takıma faydalı olmak güzeldir. Takımın galibiyeti daha önemli ama ben tekrar döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.