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Giriş Tarihi: 10.4.2023 20:35

Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu

DHA
Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu

Milli bilardocu Burak Haşhaş, 3 bant Avrupa bilardo şampiyonu oldu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 8 Nisan Cumartesi günü başlayan şampiyona 16 Nisan Pazar günü sona erecek. 8 ülkeden 400'den fazla sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda sporcular 3 bant bilardo, ferdi / takımlar, tek bant bilardo, 5-Pins, artistik bilardo ve balkline olmak üzere 5 ayrı disiplinde madalya mücadelesi veriyor.

Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarından başarıyla ayrıldı. Son 16 ve çeyrek finalde de rakiplerine karşı üstünlüğü elden bırakmayan milli sporcu, yarı finalde 22 yaşındaki İtalyan Alessio Dagata'yı 40-38 yenerek finale adını yazdırdı. 17 yaşındaki milli bilardocu finalde ise Avusturyalı 21 yaşındaki Nikolaus Kogelbauer ile karşılaştı. Haşhaş, rakibini 40-20 mağlup ederek 3 bant U25 Avrupa bilardo şampiyonu olmayı başardı.

Öte yandan şampiyonada mücadele eden Seymen Özbaş ise yarı finalde mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu
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