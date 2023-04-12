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Giriş Tarihi: 12.4.2023 20:42

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını, 25-22, 25-12 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Maja Ognjenovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Elif Şahin, Samanta Fabris)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Igor Gorgonzola Novara: Caterina Bosetti, Anna Danesi, Ebrar Karakurt, Kenia Carcaces, Cristina Chirichella, Eleonora Fersino (L), Ilaria Battistoni, Gaia Giovanni, Carlotta Cambi, McKenzie Adams, Julia Ituma (Giulia Bresciani, Lucia Varela Gomez, Sara Bonifacio)

Başantrenör: Stefano Lavarini

Setler: 25-22, 25-12, 25-21

Süre: 100 dakika (26, 23, 51)

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
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