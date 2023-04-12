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Giriş Tarihi: 12.4.2023 15:39

Rıza Kayaalp, kariyerini zirvede tamamlamak istiyor

AA
Rıza Kayaalp, kariyerini zirvede tamamlamak istiyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu Aladağ'da düzenlenen milli takımla kampına katılan Kayaalp, 120 kilogramda mücadele edeceği organizasyon için form tutuyor. Kayaalp, gazetecilere, ocak ayından bu yana hazırlık dönemi geçirdiklerini, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti.

Turnuva öncesi yaptıkları son kampta, güç ve form yükseltme antrenmanları yaptıklarını anlatan Kayaalp, "Kaslarımızı 6 dakikalık güreşleri çıkarabilecek şekilde hazırlıyoruz. Burada önemli olan hızlanmak." dedi.

Kayaalp, Hırvatistan'daki şampiyonanın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, "Önceki açıklamalarımda 'Bu işi bırakana kadar zirvede kalmak, madalyalarla ülkeme dönmek isteyen bir sporcuyum.' demiştim. Zaten son 1,5 yılım var. Bu sürede Avrupa rekorunu kırmak, 5 dünya şampiyonluğumu 6 yapmak ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak en büyük hayalim." diye konuştu.

"DEVLETE VEFAMI ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM"
Paris Olimpiyatları'ndan sonra sporu bırakacağını anlatan Kayaalp, 23 yıldır spor yaptığını, 17-18 yıldır da milli takımda zirvede güreştiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Zirvede kalmaya çalışıyorum. Bu büyük istikrar. Böylesine zor sporda bunu başarabilmek gerçekten de çok zor. Ben devlete vefamı ödemeye çalışıyorum. Bize büyük emek harcanmış. Bu emeğin karşılığını verebilmek, İstiklal Marşı'nı okutarak, bayrağımızı göndere çektirmek her zaman birinci hedefim olmuştur. Son maçlarda da bu hedefimi gerçekleştirip inşallah güzel emeklilik dönemi geçirmek istiyorum."

Kayaalp, sporu bıraktıktan sonra Türk sporuna hizmet etmek için görev almaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

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Rıza Kayaalp, kariyerini zirvede tamamlamak istiyor
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