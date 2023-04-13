Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
YARIN:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 NİSAN PAZAR:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan