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Giriş Tarihi: 13.4.2023 13:20 Son Güncelleme: 13.4.2023 13:36

Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Son dakika haberine göre; Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

YARIN:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 NİSAN PAZAR:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

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Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
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