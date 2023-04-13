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Giriş Tarihi: 13.4.2023 20:51 Son Güncelleme: 13.4.2023 21:01

Vakıfbank, Fenerbahçe'yi altın setle geçti! CEV Kupası'nda Türk finali...

Vakıfbank, Fenerbahçe’yi altın setle geçti! CEV Kupası’nda Türk finali...

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0'ın rövanşında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i altın set sonucu geçerek adını finale yazdırdı ve Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki Türk derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servisleri sonucunda bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Rakibine Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla karşılık veren VakıfBank, skoru 15-15 olarak eşitledi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar üretirken, VakıfBank son bölümünü daha iyi oynadığı ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

Etkili performansını maçın ikinci setine de taşıyan VakıfBank, bloklardaki üstün mücadelesiyle 9-4 öne geçti. Rakibiyle oynadığı ilk maça göre daha iyi servis kullanan VakıfBank, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında rahat bir şekilde sayı bulmaya devam ederek ikinci seti de 25-14 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Opet üçüncü sete 3-0'lık seriyle başlarken, Gabi'nin üstün performansıyla rakibine karşılık veren VakıfBank kısa sürede skoru 9-8 olarak lehine çevirdi. Vargas'ın bireysel çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Fenerbahçe Opet karşısında iyi mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-22 aldı. Böylece 3-0 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona eren maçta altın sete geçildi.

Çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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Vakıfbank, Fenerbahçe'yi altın setle geçti! CEV Kupası'nda Türk finali...
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