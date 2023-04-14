Vakıfbank’tan altın final

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, F.Bahçe Opet’i altın sette geçerek finalde Eczacıbaşı’nın rakibi oldu
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Türk derbisi nefesleri kesti. 3-0 kaybettiği maçın rövanşındaF.Bahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank,altın seti de 15-12 kazanarak adınıfinale yazdırdı. VakıBank, finalde diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. İlk üç seti 22-25, 14-25 ve 22-25 üstün geçen sarı-siyahlılar mücadeleyi altın sete taşıdı. Bu seti de 15-12 kazanan VakıfBank, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Yine bir Türk derbisinesahne olacak CEV Şampiyonlar LigiSüper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günüİtalya'nın Torino kentinde yapılacak.