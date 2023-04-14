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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Vakıfbank’tan altın final

Vakıfbank’tan altın final

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, F.Bahçe Opet’i altın sette geçerek finalde Eczacıbaşı’nın rakibi oldu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Türk derbisi nefesleri kesti. 3-0 kaybettiği maçın rövanşında F.Bahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak adını finale yazdırdı. VakıBank, finalde diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. İlk üç seti 22-25, 14-25 ve 22-25 üstün geçen sarı-siyahlılar mücadeleyi altın sete taşıdı. Bu seti de 15-12 kazanan VakıfBank, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Yine bir Türk derbisine sahne olacak CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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Vakıfbank’tan altın final
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