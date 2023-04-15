Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 5 yıl ailesini görmedi
Giriş Tarihi: 15.4.2023

5 yıl ailesini görmedi

5 yıl ailesini görmedi

18 yaşında Mısır'dan gelerek Türk vatandaşlığına geçen başarılı sporcu, 5 senedir hiç göremediği ailesine duyduğu büyük özlemi boynuna taktığı altın madalya ile dindirdi

Antalya'da düzenlenen 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'da bireyselde genel tasnifte Avrupa şampiyonu olan Adem Asil, tarih yazdı. Genel tasnifte 84.965 puanla altını boynuna takan Mısır asıllı Türk sporcunun başarıya uzanan hikâyesi ise gözleri yaşarttı. Şampiyonluğu İzmir'de kendisini yetiştiren antrenörü Yılmaz Göktekin'e sarılarak kutlayan 24 yaşındaki milli cimnastikçinin, uzun süredir ailesinden uzak olduğu ortaya çıktı.

ANTRENÖRÜNÜN YANINDA MISAFİR OLDU
Türkiye'ye 18 yaşında gelerek antrenörünün yanında misafir olan ve Mısır'dan onay gelmediği için 2 yıl boyunca yarışmalardan uzak kalan Adem, sonrasında Türk vatandaşlığına geçti ve kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Üst üste 4 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başaran Adem Asil, "Avrupa Şampiyonu olarak, hikâyeme yeni bir sayfa ekledim. Ailemi 5 yıldır görmüyorum. Ama burada şampiyon olmak benim için en büyük gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
5 yıl ailesini görmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA