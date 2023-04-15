5 yıl ailesini görmedi

18 yaşında Mısır'dan gelerek Türk vatandaşlığına geçen başarılı sporcu, 5 senedir hiç göremediği ailesine duyduğu büyük özlemi boynuna taktığı altın madalya ile dindirdi
Antalya'da düzenlenen 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'da bireyselde genel tasnifte Avrupa şampiyonu olan Adem Asil, tarih yazdı. Genel tasnifte 84.965puanla altını boynuna takanMısır asıllı Türk sporcunun başarıyauzanan hikâyesi ise gözleriyaşarttı. Şampiyonluğu İzmir'de kendisini yetiştiren antrenörü Yılmaz Göktekin'e sarılarak kutlayan 24 yaşındaki milli cimnastikçinin, uzun süredir ailesinden uzak olduğu ortaya çıktı.
ANTRENÖRÜNÜN YANINDA MISAFİR OLDU
Türkiye'ye 18 yaşında gelerek antrenörünün yanında misafir olan ve Mısır'dan onay gelmediği için 2 yıl boyunca yarışmalardan uzak kalan Adem, sonrasında Türk vatandaşlığına geçti ve kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Üst üste 4 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başaran Adem Asil, "Avrupa Şampiyonuolarak, hikâyeme yenibir sayfa ekledim.Ailemi 5 yıldır görmüyorum.Ama buradaşampiyon olmak benimiçin en büyük gurur kaynağı" şeklinde konuştu.