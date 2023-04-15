5 yıl ailesini görmedi

Antalya'da düzenlenen 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'da bireyselde genel tasnifte Avrupa şampiyonu olan Adem Asil, tarih yazdı.Şampiyonluğu İzmir'de kendisini yetiştiren antrenörü Yılmaz Göktekin'e sarılarak kutlayan 24 yaşındaki milli cimnastikçinin, uzun süredir ailesinden uzak olduğu ortaya çıktı.Türkiye'ye 18 yaşında gelerek antrenörünün yanında misafir olan ve Mısır'dan onay gelmediği için 2 yıl boyunca yarışmalardan uzak kalan Adem, sonrasında Türk vatandaşlığına geçti ve kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Üst üste 4 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı başaran Adem Asil,şeklinde konuştu.