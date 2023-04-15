Federasyon Kupası Şampiyonası başladı

Amasya Kapalı Spor Salonunda bugün başlayan şampiyonaya 81 ilden 8-11 yaş arası 12-13 yaş 265 Minik ve 198 Küçük masa tenisi sporcusu katıldı.

15-18 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak olan şampiyonada ilk gün karşılaşmaları istiklal marşının okunmasıyla başladı. 15-16 Nisandaki karşılaşmalarda minikler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Isınma turlarının ardından Şampiyona başladı.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Salih Aslan, "Organizasyon biliyorsunuz ülkemizde bir deprem felaketi oldu. Depremden dolayı Masa Tenisi Federasyonu bütün turnuvalarımızı iptal etmişti. Yerine de tekrarda Minikler, Küçükler federasyon kupası adı altında ferdi müsabakalar düzenledi. Bu ferdi müsabakalar da 15-18 Nisan 2023 tarihlerinde ilimizde gerçekleşecek. Bizde 81 ilden gelen hem depremzede olsun hem de diğer illerimizden gelen misafirlerimiz olsun, onları burada en iyi şekilde ağırlayıp, müsabakaları sağlıklı bir şekilde devam edip, sağlıklı bir şekilde de illerine gitmelerini temenni ediyoruz. İnşallah güzel müsabakalar olur onlar için."

Türkiye beşinciliği bulunan 11 yaşındaki Masa Tenisi Sporcusu Beyazıt Berk Demir, "Türkiye beşinciliğim var, Avrupa şampiyonasına gittim. Bugünde ilimizde düzenlenen turnuvada şampiyon olmayı hedefliyorum."

Hedefinin ilk 16'ya girmek olduğunu söyleyen Masa Tenisi Sporcusu Akif Efe Aslanpay (9), "Ben Millî takım oyuncusuyum. Herkes sporda başarılı olabilir bu sporda. İlk başta eğlencesine oynuyordum. Sonrasında kendimi geliştirdim. Millî takıma seçildim. Burada ilk 16'ya girersem millî takım kampına gireceğim." diye konuştu.

3 gün sürecek olan şampiyonada birinciye kupa ve madalya, ikinci ve üçüncü olanlara sadece madalya verilecek. Taraftarlar da sporculara tribünden destek vermeyi ihmal etmedi.