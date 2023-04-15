Haber hattı

NFL'de rekor satış:116 milyar TL
DÜNYA spor tarihinin en yüksek satışının gerçekleşmesi için geri sayıma geçildi. Sportico'nun haberine göre; ABD'li yatırımcı Josh Harris, Amerikan futbol takımlarından (NFL) WashingtonCommanders'ı almak için 6 milyardolar (116.2 milyar TL) teklifsundu. Satışın bitmesi durumunda söz konusu rakam spor tarihinin en büyük anlaşması olacak.
F.Bahçe Beko'nunrakibi Olympiakos
BASKETBOLDA Erkekler THY EuroLeague'de normal sezon, dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alınan sonuçların ardından ligi sekizinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun, play-off turundaki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Diğer eşleşmelerşu şekilde: Barcelona- Zalgiris, Real Madrid-Partizan, Monaco-Maccabi Tel Aviv.
Ampute Milli TakımıMercedes ile devam
TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın ulaşım sponsoru Mercedes-Benz Türk'le anlaşmasınıuzattığını açıkladı. Geçen yıl başlayan iş birliğinin 2024 yılının sonuna kadar süreceği belirtildi. Mercedes-Benz Türk'ün otobüsü özel olarak dizayn ettirdiği aktarıldı.
CR7'nin takımınaTürk teknik adam
CRISTIANO Ronaldo ve Talisca'nın oynadığı Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına Türk antrenörün geçeceği iddia edildi. Arabistan basınının haberine göre; Al Nassr, Kenya Milli Takımı'nıçalıştıran Engin Fırat ile görüşmegerçekleştirdi. 52 yaşındaki futbol adamı da bunu doğruladı.