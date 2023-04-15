Haber hattı

DÜNYA spor tarihinin en yüksek satışının gerçekleşmesi için geri sayıma geçildi. Sportico'nun haberine göre; ABD'li yatırımcı Josh Harris, Amerikan futbol takımlarından (NFL)'ı almak içinSatışın bitmesi durumunda söz konusu rakam spor tarihinin en büyük anlaşması olacak.BASKETBOLDA Erkekler THY EuroLeague'de normal sezon, dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alınan sonuçların ardından ligi sekizinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun, play-off turundaki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.Barcelona- Zalgiris, Real Madrid-Partizan, Monaco-Maccabi Tel Aviv.TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın ulaşım sponsoruGeçen yıl başlayan iş birliğinin 2024 yılının sonuna kadar süreceği belirtildi. Mercedes-Benz Türk'ün otobüsü özel olarak dizayn ettirdiği aktarıldı.CRISTIANO Ronaldo ve Talisca'nın oynadığı Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia'nın görevden ayrılmasının ardından takımın başına Türk antrenörün geçeceği iddia edildi. Arabistan basınının haberine göre;52 yaşındaki futbol adamı da bunu doğruladı.