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Giriş Tarihi: 20.4.2023 00:38

Ahmet Nur Çebi'den önemli sözler! "Bu sene benim için en değerli kupa bu"

AA
Ahmet Nur Çebi’den önemli sözler! Bu sene benim için en değerli kupa bu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp yönetim kurulu üyeleri, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen siyah-beyazlı kadın voleybol takımıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp yönetim kurulu üyeleri, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen siyah-beyazlı kadın voleybol takımıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vodafone Park'taki White Pepper restoranda düzenlenen organizasyona Başkan Çebi ve yöneticilerin yanı sıra, Beşiktaş Ceylan takımının oyuncuları, teknik ekibi ve çalışanları katıldı.

İftarın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek, "Çok değerli bir kupa getirdiniz. Bu sene benim için en değerli kupa bu. İşin ekonomisini taşımak çok kolay değil. Pandemi döneminde bu takımı maalesef ligde tutmayı başaramadık. Şartlar böyle gelişti. Bizim kusurumuzdu. Sizlerin sayesinde bu durumdan kurtulduk. Sizlere karşı minnet duygularım çok daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından siyah-beyazlı kadın voleybol takımına sponsor olan Ceysu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan ile teknik kadro ve oyuncuları sahneye davet etti.

Ceylan ile teknik heyet ve voleybolcular, duygularını paylaşarak Beşiktaş'ın Sultanlar Ligi'ne çıkmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Çebi ve siyah-beyazlı kadın voleybol takımı, şampiyonluk pastasını kesti.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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Ahmet Nur Çebi'den önemli sözler! "Bu sene benim için en değerli kupa bu"
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