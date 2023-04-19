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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Taha’nın rekor günü

Taha’nın rekor günü

Hırvatistan’da finale yükselen milli güreşçimiz, bugün 10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rekortmen sporcumuz Taha Akgül finale çıktı. Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha, yarı finalde İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Taha, bugün finalde Gürcü rakibi Petriashvili'yi yenmesi durumunda kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde edecek. 92 kiloda Feyzullah Aktürk de finale yükselirken, 57 kiloda Süleyman Atlı finalde kaybedip gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Taha’nın rekor günü
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