Taha’nın rekor günü

Hırvatistan’da finale yükselen milli güreşçimiz, bugün 10. Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rekortmen sporcumuz Taha Akgül finale çıktı. Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha, yarı finalde İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu 4-0 yenerekadını finale yazdırdı. Taha, bugün finalde Gürcü rakibi Petriashvili'yi yenmesi durumunda kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde edecek. 92 kiloda Feyzullah Aktürk de finaleyükselirken, 57 kiloda Süleyman Atlı finaldekaybedip gümüş madalyanın sahibi oldu.