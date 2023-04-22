Dünya tarihinde benim gibisi yok!

Fenerbahçe'nin rekorları paramparça eden milli yüzücüsü Emre Sakçı Spor'a konuştu: Her zaman kendimle yarışırım. Asla sınır koymayı sevmem. Kurbağalamada 50 metreyi 24.95 saniyede yüzdüm. Bunun bir benzeri yok. Rakiplerimle yarışsam dünya rekoru kıramazdım. Dünyada bu alanda tek kişiyim. Arada bir dank ediyor. Durup kendi kendime 'Ben dünya rekortmeniyim' diyorum. Ama bu hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Aynı şekilde çalışmaya devam
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, girdiği her uluslararası yarışta adını büyütmeye devam ediyor. Son başarısı onu dünya şampiyonu yaptı. Gaziantep'te düzenlenen TürkiyeŞampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada24.95'lik derecesiyle dünyakısa kulvar rekorunu kıran 25 yaşındakisporcu, bu mesafeyi 25 saniyeninaltında yüzen tarihte tek yüzücüdurumunda. Gençlerin yeni idolü olan Sakçı ile hayatının bilinmeyenlerini konuştuk. İşte keyifli röportajdanöne çıkanlar:
AZ KALSIN BOĞULUYORDUM... Yüzme hikâyen nasılbaşladı? Küçükken başındangeçen talihsiz bir olay var.Bize onu anlatır mısın?
Suyu sevdiğim için ailem beni 2.5-3 yaşlarında yüzme kursuna gönderiyor. Kursta arkadaşımıkurtarmak için bilmedensuya atlıyorum. O an boğulma tehlikesi yaşıyorum. Hocalar hemen kurtarıyor. Bu olay bendetravma oluyor vesu korkum başlıyor. O korkumu yenmem için yüzmenin üzerine gidiyoruz. Vücudumun gelişimi için devam ediyorum. Kariyerindeki dönüm noktasınedir? Havuzda başarılar ne zamangelmeye başladı?
Yaş gruplarında aslında ufak tefek başarılarım vardı ama ergenlikte çocuklar hızlı büyüyor. Benim gelişimimin biraz daha zaman alması başarının da geç gelmesine sebep oldu. Çünkü ben rakiplerimden dahahızlı uzadım. Bu sefer sinirler, kaslaryetişemedi. Koordinasyonsuzluk başladı, vücuduma gücüm yetmemeye başladı. O sürede kötüymüşüm gibi gözüktü. Aslında kırılma noktası orası. Daha çok çalıştık. Devamlılıklabirlikte başarı da geldi.
RAKİBİM ŞAMPİYONLUK İÇİN BENİ KUTLAMADI Kısa kulvarda 'Tarihin en iyi kurbağalamayüzücüsü' olarak anılanAdam Peaty'nin rekorunu tarihegömdün. Bu nasıl bir duygu?
Üzerinde uğraştığımız bir şey olduğundan insanlar kadar şok olmadım. Zaten bekliyorduk. Yapabileceğime zaten sonuna kadar inanıyordum. Enteresan ve güzel bir hissiyat. Dünyada tek kişisiniz. Arada bir dank ediyor. Durup kendi kendinize 'Ben dünya rekortmeniyim' diyorsunuz. Ama hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Aynı şekilde, aynı disiplinle, aynı hedeflerle çalışmaya devam ediyoruz. Peaty ile rekabet hangi boyutta?
Tabii ki rakibiz. Kurbağalamada dünyada en önde gelen aslında o. Yarışma öncesi illa ki rekabet oluyordur. Bir adım daha iyi olmaya çalışıyorlar ama havuz içinde-dışında saygı boyutunda ilişkimiz var. Örnek verecek olursam, rekor sonrası beni kutlamadı!
ABD'DEN TEKLİF GELSİN YİNE BİR YERE GİTMEM 2014'te kırdığın 9 rekorun ardından Michael Phelps'in Amerikalı antrenörü Bob Bowman'dan önemli bir davet geldi. Neden gitmedin?
Evet, o dönem rekor bırakmamıştık (gülüyor). Amerika daveti Türkiye Yüzme Federasyonu'nun bir projesiydi. Beni de uygun görmüşler. Mektupla davet etmişlerdi. Ama ben Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Buradaki hocamın, Phelps'in hocasından daha faydalı olacağını düşündük. Pişman değilim. Çünkü rekorumu buradaki imkânlarla kırdım. Yine teklif gelse yine ülkemde kalırım.
YAPILAN HAKSIZLIĞA REKORUMLA CEVAP VERDİM Rekoru aslında Abu Dabi'dekıracaktın fakat diskalifiye oldun.Orada tam olarak ne oldu?
Hakemler tarafından lobi faaliyeti gibi olaylar oldu. Birden ne hikmetse30 küsur sporcu, kadın- erkekdiskalifiye oluyor. Futbolda olur ya sportmenlik dışı, onun gibi… Ofsayt gibi net bir şey olsa, tamamderim. Ama tamamen yorum. İleri doğru hamle yapıyorum, bununla birlikte bacaklarım aşağı doğru kayıyor. Yukarı kalkarsam mecburen aşağı inecek. Kötü niyet vardıişin içerisinde. Aslında dünya şampiyonluğumuz elimizden alındı ama bir hafta sonra Gaziantep'te rekor kırarak haksızlığa cevap verdim. Nasıl bir sporcusun? Kendininasıl tanımlarsın?
Kendime sınır koymayı sevmem. Kendimle yarışıyorum. Rakiplerimle yarışsam dünya rekoru kıramazdım diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir zaman x kişisinigeçeceğim diye yüzmedim. Son 5yılda zaten 24 saniyede 50 metrekulvarı yüzdüm. Dünya tarihinde bunu da yapabilen tek kişiyim şu anda.
ABDİ İBRAHİM KİLOMETRE TAŞIM OLDU Yüzme Federasyonu seni destekliyor mu?
Yüzme Federasyonu her konuda desteğini hissettiriyor. Devamlı olarak koşullarımızın iyileşmesi için var güçleriyle çalışıyorlar. Onlara teşekkür ederim. Maddi güç çok önemli. Abdi İbrahim'in sponsorlukdesteği için neler söylemek istersin?
Abdi İbrahim ile olan sponsorluk, kariyerimdeki kilometre taşlarımdan bir tanesi oldu. Sağladığı güven ve destek gücümü artırıyor. Abdi İbrahim'in bana sağladığı sponsorluk desteği sonrası, dünya rekorunu kırdım. FINA bana bunun için bir belge verdi. Ben de bu belgeyi, bana duydukları güvenin ve desteğin karşılığında, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'a hediye ettim.
MEGALOMAN OLMAK İSTEMEM AMA ÖYLE...
'Yüzmenin mihenk taşı olmak istiyorum' dediğini okumuştum bir röportajında. O mihenk taşı için ne gerekli?
Megaloman olmak istemem ama aslında biraz öyle düşünüyorum. Çünkü benden sonraki yüzmenin gidişatı ile benden önceki gidişat farklı. Biraz bunun yapılabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum. Yüzmede salisenin bile önemi var. Minik farklar tarihi zaferleri getiriyor. Nasıl yorumluyorsun?
Bu aslında yüzmenin en keyifli kısmı ama aynı zamanda laneti çünkü çok ince detaylar var. Detayın da detayıyla uğraşıyoruz. Ben rekoru 30 salise farkla kırdım, çok ciddi bir rakam. Futbolda 5-0'lık bir skor gibi düşünün, saniye bile ne kadar kısayken saliseyi düşünün.
YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE ABİ! Uzun boylusun, 'Neden basketboloynamadın' diye sana eleştirileroldu mu?
Boyum 2 metre 3 cm. Kilom ise 104-105. Aslında fiziğim oynamaya uygun. Profesyonel olarak ise basketbol hiç oynamadım. Ama amatör oynadım tabii ki. Metroya binerken, metrodan inerken tanımayanlar sürekli bu soruyu soruyor. Basketbol oynamadığımı söyleyince, "Yazık etmişsin kendineabi" diyorlar. Halbu ki bilmiyorlar ki karşılarında dünya şampiyonu yüzücü var.
GÜNDE 10 BİN METREDEN FAZLA YÜZÜYORUM Bir günün nasıl geçiyor? Rutinin ne?Yüzmeyi destekleyen spor yapıyor musun?
Dün akşam 8 bin 800 metre yüzdüm. Antrenmanlar değişiyor. 800 metrelik setler oluyor. 2 bin 400 metrelik başka set oluyor. Toplamda 8 bin 800 metre oldu mesela. Sabah 3 bin metre yüzdüm. Akşam da kondisyon antrenmanım var. Tempo veantrenman değişkenlik gösteriyor. Yüzmeyi destekleyenfitness yapıyorum.
ELLERİM-AYAKLARIM FİZİĞİME GÖRE KÜÇÜK Yüzmede boy uzunluğu avantajmıdır? Senin fiziksel durumun havuzdaavantaj sağlıyor mu?
Kullanabilirseniz avantaj, kullanamazsanız dezavantaj… Benim de boyum ortalamanın üstünde. Ellerim, ayaklarım fiziğime göre küçük kalıyor. Normal insandan büyük ama. Daha büyük olsa daha bir avantajım olurdu.
FENERBAHÇE VİZYONUMU DEĞİŞTİRDİ
Olimpiyatta fazla madalya kazanmak beni tatmin eder. Ama tabii ki 'altın' olmalı.
Dönüm noktam, antrenörüm Türker Oktay'dır. Onunla bambaşka bir Emre doğdu.
Tam hatırlamıyorum ama kırdığım rekorlar 100'ü geçmiştir.
Yoğun dönemler genellikle dinlenmeyle geçiyor. Formula 1'i çok takip ediyorum. Fenerbahçe iyi giderse futbol takip ediyorum.
Fenerbahçe benim vizyonumu değiştirdi. Gönül ister ki Fenerbahçe gibi kulüplerin çoğalması. G.Saray da yatırım yapıyor ama F.Bahçe kadar değil.
Yemek konusunda tam bir gurmeyim. Farklı tatları denemeyi severim.
ÇOCUKLARA UMUT KOLEKSİYON!
İlaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim, ana sponsoru olduğu milli yüzücü Emre Sakçı'nın 24.95 saniyelik dünya rekorunu, NFT koleksiyonu ile ölümsüzleştiriyor. Sakçı'nın hayatından ilham alınıp hazırlanan '24 by Emre Sakcı' koleksiyonundan elde edilecek gelir, ilk sene Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV), sonra ise Abdi İbrahim Vakfı'na bağışlanacak.