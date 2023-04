Dünya tarihinde benim gibisi yok!

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, girdiği her uluslararası yarışta adını büyütmeye devam ediyor. Son başarısı onu dünya şampiyonu yaptı.Gençlerin yeni idolü olan Sakçı ile hayatının bilinmeyenlerini konuştuk.Suyu sevdiğim için ailem beni 2.5-3 yaşlarında yüzme kursuna gönderiyor.O an boğulma tehlikesi yaşıyorum. Hocalar hemen kurtarıyor.O korkumu yenmem için yüzmenin üzerine gidiyoruz. Vücudumun gelişimi için devam ediyorum.Yaş gruplarında aslında ufak tefek başarılarım vardı ama ergenlikte çocuklar hızlı büyüyor. Benim gelişimimin biraz daha zaman alması başarının da geç gelmesine sebep oldu.Koordinasyonsuzluk başladı, vücuduma gücüm yetmemeye başladı. O sürede kötüymüşüm gibi gözüktü. Aslında kırılma noktası orası. Daha çok çalıştık.Üzerinde uğraştığımız bir şey olduğundan insanlar kadar şok olmadım. Zaten bekliyorduk. Yapabileceğime zaten sonuna kadar inanıyordum. Enteresan ve güzel bir hissiyat. Dünyada tek kişisiniz. Arada bir dank ediyor. Durup kendi kendinize 'Ben dünya rekortmeniyim' diyorsunuz. Ama hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Aynı şekilde, aynı disiplinle, aynı hedeflerle çalışmaya devam ediyoruz.Tabii ki rakibiz. Kurbağalamada dünyada en önde gelen aslında o. Yarışma öncesi illa ki rekabet oluyordur. Bir adım daha iyi olmaya çalışıyorlar ama havuz içinde-dışında saygı boyutunda ilişkimiz var. Örnek verecek olursam, rekor sonrası beni kutlamadı!Evet, o dönem rekor bırakmamıştık (gülüyor). Amerika daveti Türkiye Yüzme Federasyonu'nun bir projesiydi. Beni de uygun görmüşler. Mektupla davet etmişlerdi. Ama ben Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Buradaki hocamın, Phelps'in hocasından daha faydalı olacağını düşündük. Pişman değilim. Çünkü rekorumu buradaki imkânlarla kırdım. Yine teklif gelse yine ülkemde kalırım.Hakemler tarafından lobi faaliyeti gibi olaylar oldu.Futbolda olur ya sportmenlik dışı, onun gibi…İleri doğru hamle yapıyorum, bununla birlikte bacaklarım aşağı doğru kayıyor. Yukarı kalkarsam mecburen aşağı inecek.Aslında dünya şampiyonluğumuz elimizden alındı ama bir hafta sonra Gaziantep'te rekor kırarak haksızlığa cevap verdim.Kendime sınır koymayı sevmem. Kendimle yarışıyorum. Rakiplerimle yarışsam dünya rekoru kıramazdım diye düşünüyorum.Dünya tarihinde bunu da yapabilen tek kişiyim şu anda.Yüzme Federasyonu her konuda desteğini hissettiriyor. Devamlı olarak koşullarımızın iyileşmesi için var güçleriyle çalışıyorlar. Onlara teşekkür ederim.Abdi İbrahim ile olan sponsorluk, kariyerimdeki kilometre taşlarımdan bir tanesi oldu. Sağladığı güven ve destek gücümü artırıyor. Abdi İbrahim'in bana sağladığı sponsorluk desteği sonrası, dünya rekorunu kırdım. FINA bana bunun için bir belge verdi. Ben de bu belgeyi, bana duydukları güvenin ve desteğin karşılığında, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'a hediye ettim.Megaloman olmak istemem ama aslında biraz öyle düşünüyorum. Çünkü benden sonraki yüzmenin gidişatı ile benden önceki gidişat farklı. Biraz bunun yapılabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum.Bu aslında yüzmenin en keyifli kısmı ama aynı zamanda laneti çünkü çok ince detaylar var. Detayın da detayıyla uğraşıyoruz. Ben rekoru 30 salise farkla kırdım, çok ciddi bir rakam. Futbolda 5-0'lık bir skor gibi düşünün, saniye bile ne kadar kısayken saliseyi düşünün.Boyum 2 metre 3 cm. Kilom ise 104-105. Aslında fiziğim oynamaya uygun. Profesyonel olarak ise basketbol hiç oynamadım. Ama amatör oynadım tabii ki. Metroya binerken, metrodan inerken tanımayanlar sürekli bu soruyu soruyor. Basketbol oynamadığımı söyleyince,diyorlar. Halbu ki bilmiyorlar ki karşılarında dünya şampiyonu yüzücü var.Dün akşam 8 bin 800 metre yüzdüm. Antrenmanlar değişiyor. 800 metrelik setler oluyor. 2 bin 400 metrelik başka set oluyor. Toplamda 8 bin 800 metre oldu mesela. Sabah 3 bin metre yüzdüm. Akşam da kondisyon antrenmanım var.Kullanabilirseniz avantaj, kullanamazsanız dezavantaj… Benim de boyum ortalamanın üstünde. Ellerim, ayaklarım fiziğime göre küçük kalıyor. Normal insandan büyük ama. Daha büyük olsa daha bir avantajım olurdu.Olimpiyatta fazla madalya kazanmak beni tatmin eder. Ama tabii ki 'altın' olmalı.Dönüm noktam, antrenörüm Türker Oktay'dır. Onunla bambaşka bir Emre doğdu.Tam hatırlamıyorum ama kırdığım rekorlar 100'ü geçmiştir.Yoğun dönemler genellikle dinlenmeyle geçiyor. Formula 1'i çok takip ediyorum. Fenerbahçe iyi giderse futbol takip ediyorum.Fenerbahçe benim vizyonumu değiştirdi. Gönül ister ki Fenerbahçe gibi kulüplerin çoğalması. G.Saray da yatırım yapıyor ama F.Bahçe kadar değil.Yemek konusunda tam bir gurmeyim. Farklı tatları denemeyi severim.İlaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim, ana sponsoru olduğu milli yüzücü Emre Sakçı'nın 24.95 saniyelik dünya rekorunu, NFT koleksiyonu ile ölümsüzleştiriyor. Sakçı'nın hayatından ilham alınıp hazırlanan '24 by Emre Sakcı' koleksiyonundan elde edilecek gelir, ilk sene Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV), sonra ise Abdi İbrahim Vakfı'na bağışlanacak.