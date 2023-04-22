Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını yenilgisiz tamamladı
Giriş Tarihi: 22.4.2023 14:38

Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını yenilgisiz tamamladı

İHA
Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını yenilgisiz tamamladı

Sultanlar Ligi 26. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda İlbank’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, bugünkü galibiyetin ardından galibiyet serisini 26’ya çıkarttı ve normal sezonu lider olarak tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi son hafta maçında İlbank'ı 25-15, 25-23 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup etti. Aldığı 16 sayıyla Samanta Fabris karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran genç libero Aybüke Özel, "Kazandığımız için mutluyuz. Normal sezonu kayıpsız tamamladık Bütün bir sezon boyunca hem Avrupa'da hem de ligde oldukça özverili çalıştık ve çalışmalarımıza aynı özenle de devam ediyoruz. Play-off'lar için oldukça motive ve heyecanlıyız. Ligde gösterdiğimiz performansı play-off etabında da sürdürmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı bugünkü galibiyetten ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Tehlikeli bir kumar bu
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eczacıbaşı Dynavit, lig etabını yenilgisiz tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA