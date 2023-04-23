"Kimse bize inanmıyordu ama herkesi yanılttık. Şampiyonluğu hiç konuşmadık. Hedef, her seti doğru oynamaktı.""Herkes birbirini sezon içerisinde tanıdı. Mücadeleci bir takımımız vardı. Şampiyonluğu hak ettik. Hepimiz çok mutluyuz."Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon olarak 2 sezonun ardından yeniden Sultanlar Ligi'ne yükselen, sezonun hikâyesini'a anlattı:1.Lig'in en genç antrenörü olan 32 yaşındaki Emre Nur, iyi bir kimya yakaladıklarına dikkat çekerek, "" dedi.Genç bir takımı yönetmenin kolay olmadığını vurgulayan Nur, "Bizde şampiyonluk kelimesi yasaktı çünkü genç bir kadroyuz, kimsenin o baskıya girmesini istemedik.Sene başında koyduğumuz bu kural, sene sonunda bize şampiyonluğu getirdi" ifadesini kullandı.Kaptan Ecem Aknam ise, "Görevimizi yerine getirdiğimiz için artık kafamı yastığa rahat koyuyorum.Profesyonel hayatımda 15. yılım. Takım olmanın en önemli yanı uyum.15 tane birbiriyle çok uyumlu kız bir araya toplanmıştı.Tatlı şakalı bazen tatlı sert, bazen yumuşak idare ediyorsun" diye konuştu.Ligin en genç başantrenörüydüm. Ben bu işe baş koydum. Hayallerimin ötesinde yaşıyorum. Bir şeyi hayal edip fazlasını yapıyorum. Genelde böyle yaşadım. Geçen sezona kadar Milli Takım'ın U21 antrenörlük görevini yaptım, nihai hedefim A Milli Takım'ın başına geçmek."Beşiktaş bulunduğu her yerde şampiyonluğa oynamalı ama bir de gerçekler var. Beşiktaş'ı Sultanlar Ligi'ne çıkardık. Şimdi burada kalıcı olmalıyız. Yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Beşiktaş taraftarı sabırlı olmalı. Kadromuz Sultanlar Ligi için yetersiz, gerekli takviyeler yapılacaktır."İyi ve kötü anlarımız oldu. Sezon başında uyumumuz hiç yoktu çünkü çok geç bir araya gelmiş bir takımdık. Hazırlık maçlarında set dahi alamamıştık. Lige de Kayseri mağlubiyetiyle başladık. O dönem bir karamsarlık da oldu ancak hemen toparladık. Sezon sonuna dek ondan sonra sadece 3 maç kaybettik, play-offlar da dahil.