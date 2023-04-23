Başantröner Emre Nur: "Kimse bize inanmıyordu ama herkesi yanılttık. Şampiyonluğu hiç konuşmadık. Hedef, her seti doğru oynamaktı." Kaptan Ecem Aknam: "Herkes birbirini sezon içerisinde tanıdı. Mücadeleci bir takımımız vardı. Şampiyonluğu hak ettik. Hepimiz çok mutluyuz."
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon olarak 2 sezonun ardından yeniden Sultanlar Ligi'ne yükselen BeşiktaşCeylan Kadın VoleybolTakımı'nda başantrenörEmre Nur ve takım kaptanıEcem Aknam, sezonun hikâyesini SABAH Spor'a anlattı:
1.Lig'in en genç antrenörü olan 32 yaşındaki Emre Nur, iyi bir kimya yakaladıklarına dikkat çekerek, "Kadromuzun 15 sporcusunun9'u gençti. Diğerleri detecrübeli isimlerdi ve takımaablalık yaptılar. Gençliğimizegüveniyorduk. Kimsebizim şampiyonluğumuzainanmıyordu ama herkesiyanılttık" dedi.
KURALIMIZ BİZİ ZİRVEYE TAŞIDI
Genç bir takımı yönetmenin kolay olmadığını vurgulayan Nur, "Bizde şampiyonluk kelimesi yasaktı çünkü genç bir kadroyuz, kimsenin o baskıya girmesini istemedik. Sezonbaşı birbirimize söz verdik,kazanmak ya da kaybetmekdeğil önemli olan hertopu, her seti doğru oynamak.Bunu da uyguladık. Sene başında koyduğumuz bu kural, sene sonunda bize şampiyonluğu getirdi" ifadesini kullandı.
YERİNE GÖRE KAVGA ETMEYİ BİLDİM
Kaptan Ecem Aknam ise, "Görevimizi yerine getirdiğimiz için artık kafamı yastığa rahat koyuyorum. Takımageç katıldım, herkes birbirinisezon içerisinde tanıdı.Mücadeleci bir takımımızvardı, şampiyonluğu herkestençok hak ettik. Profesyonel hayatımda 15. yılım. Takım olmanın en önemli yanı uyum. Biz bu sene çok şanslıydık, 15 tane birbiriyle çok uyumlu kız bir araya toplanmıştı. Kaptan olarak bazentakım arkadaşlarımla bazenantrenörlerle kavga etmeyibildim. Tatlı şakalı bazen tatlı sert, bazen yumuşak idare ediyorsun" diye konuştu.
'NİHAİ HEDEFİM A MİLLİ TAKIM'
Emre Nur: Ligin en genç başantrenörüydüm. Ben bu işe baş koydum. Hayallerimin ötesinde yaşıyorum. Bir şeyi hayal edip fazlasını yapıyorum. Genelde böyle yaşadım. Geçen sezona kadar Milli Takım'ın U21 antrenörlük görevini yaptım, nihai hedefim A Milli Takım'ın başına geçmek.
GERÇEKÇİ KONUŞALIM…
EmreNur: "Beşiktaş bulunduğu her yerde şampiyonluğa oynamalı ama bir de gerçekler var. Beşiktaş'ı Sultanlar Ligi'ne çıkardık. Şimdi burada kalıcı olmalıyız. Yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Beşiktaş taraftarı sabırlı olmalı. Kadromuz Sultanlar Ligi için yetersiz, gerekli takviyeler yapılacaktır."
SET DAHİ ALAMAMIŞTIK
EcemAknam: İyi ve kötü anlarımız oldu. Sezon başında uyumumuz hiç yoktu çünkü çok geç bir araya gelmiş bir takımdık. Hazırlık maçlarında set dahi alamamıştık. Lige de Kayseri mağlubiyetiyle başladık. O dönem bir karamsarlık da oldu ancak hemen toparladık. Sezon sonuna dek ondan sonra sadece 3 maç kaybettik, play-offlar da dahil.