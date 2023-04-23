Carlos Alcaraz, Barcelona Açık’ta üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.

Rakibini 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Alcaraz, kupanın sahibi oldu.

Bu turnuvada geçen yılın ardından ikinci kez zirveye uzanan 19 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 9. ATP turnuvası şampiyonluğuna ulaştı.

Alcaraz ile Tsitsipas, sakatlıkları devam eden Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal'ın yer alamayacağı 26 Nisan'da başlayacak ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'a da seribaşı olarak katılacak.