Haber hattı

Barcelona, La Masia'dan yetiştirdiği yıldız adaylarını futbola kazandırmaya devam ediyor. İspanyol devinin, altyapıdan çıkardığı son cevheroldu. Genç futbolcu, Atletico Madrid ile bugün oynanacak maçın kadrosuna alındı. Sağ kanatta forma giyen Yamal, böylelikle Katalan ekibindeTwitter'ın sahibi Elon Musk'ın değişimi yıldızları şoka uğrattı. Ücretsizdönemini sona erdiren ABD'li milyarder, ücretli tarifeye geçişi başlattı. Aboneliği olmayan hesaplardaki söz konusu işaretler kaldırıldı. Mavi tiki kaybedenler arasındabaşta olmak üzere Mbappe, Haaland ve Salah yer alıyor.Ligi son hafta maçındaSetleri 25-15, 25-23 ve 25-20 kazanan turuncu-beyazlılarda 16 sayı atan Samanta, müsabakanın en skoreri oldu. Puanını 76'ya çıkartan Eczacıbaşı,Diğer sonuçlar: Bolu-Sarıyer: 1-3, Sigorta Shop-Nilüfer: 2-3.Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un düşüşü sürüyor. Kötü gidişten sonra teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren eflatun-sarılılar, yenilgiyle biten önceki maçın ardından dün de 1 puanla yetindi. Pendik karşısındaile öne geçen Eyüp,penaltı golüyle sobelendi: 1-1.