Haber hattı

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Giriş Tarihi: 23.4.2023

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15 yaşındaki Yamal Barça tarihine geçti
Barcelona, La Masia'dan yetiştirdiği yıldız adaylarını futbola kazandırmaya devam ediyor. İspanyol devinin, altyapıdan çıkardığı son cevher 15 yaşındaki Lamine Yamal oldu. Genç futbolcu, Atletico Madrid ile bugün oynanacak maçın kadrosuna alındı. Sağ kanatta forma giyen Yamal, böylelikle Katalan ekibinde A Takım'a çağrılan en genç isim olarak tarihe geçti.

'Mavi tik' şoku!
Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın değişimi yıldızları şoka uğrattı. Ücretsiz 'mavi tik' dönemini sona erdiren ABD'li milyarder, ücretli tarifeye geçişi başlattı. Aboneliği olmayan hesaplardaki söz konusu işaretler kaldırıldı. Mavi tiki kaybedenler arasında 108 milyon takipçili Cristiano Ronaldo başta olmak üzere Mbappe, Haaland ve Salah yer alıyor.

Sezonun lideri Eczacıbaşı
Sultanlar Ligi son hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Setleri 25-15, 25-23 ve 25-20 kazanan turuncu-beyazlılarda 16 sayı atan Samanta, müsabakanın en skoreri oldu. Puanını 76'ya çıkartan Eczacıbaşı, 26 galibiyetle normal sezonu namağlup lider bitirdi. Diğer sonuçlar: Bolu-Sarıyer: 1-3, Sigorta Shop-Nilüfer: 2-3.

Eyüp'ün yüzü gülmüyor
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un düşüşü sürüyor. Kötü gidişten sonra teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren eflatun-sarılılar, yenilgiyle biten önceki maçın ardından dün de 1 puanla yetindi. Pendik karşısında Recep Niyaz ile öne geçen Eyüp, Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle sobelendi: 1-1.

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