Zehra Güneş'ten kavga itirafı! "Gabi ile maç öncesi..."

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Skorer'den Serkan Özen'e yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları tarihi Fenerbahçe maçının perde arkasını anlatan Zehra'nın Gabi ile ilgili sözleri Brezilya basınında yer aldı.

"GABİ İLE MAÇ ÖNCESİ KAVGA ETTİK"

GABİ KULÜP TARİHİNİN İLK YABANCI KAPTANI OLDU, ÇOK BAŞARILI... SEN ONU NASIL TANIMLARSIN?

Gabi çok çalışkan, çok cesur ve çok hırslı biri. Buları yanındakine gerçekten çok fazla empoze eden biri. Bazı maçlara düşük başladığım zaman onun gözlerine baktığımda geri döndüğüm çok maç oldu. Özellikle bizim aramızda şöyle bir şaka vardır. Dünya Şampiyonası'nda Ankara'da sanıyorum. Biz Fenerbahçe ile oynarken Gabi ile kavga ettik. Her kavga ettiğimiz maçtan sonra ikimiz de en iyi performansı gösterdik. Artık her maça çıkmadan önce aramızda 'Hadi kavga edelim, kavga edersek oldu bu iş' diye (Gülerek)

ONU SİNİRLENDİRMEK ZOR MU?

Sinirlendirmek zor değil ama mükemmeliyetçi bir insan olduğu için sahada işler yolunda gitmezse kaptanlık görevini yerine getirmek zorunda. Zaten böyle olmalı. Sahada benim en yakın arkadaşım, normal arkadaşım bunu tanımamamız gerekiyor. Bir hedef için çabalıyoruz ve bu hedef için çabalarken yanımızdakine uyarı amaçlı bir şey demek zorundayız. Kimse alınmaz, gücenmez herkes her şeyin farkında. Bunları açıkça dile getirebildiğimiz için bir noktada problemleri çok kolay çözebiliyoruz.

BREZİLYA BASININDA MANŞET: ÇOK CESUR VE HIRSLI

Zehra Güneş'in bu sözleri Gabi Guimaraes'in memleketi Brezilya'da haber oldu. Spor sitesi WebVolei; 'Güneş, Gabi'ye övgüde: "Çok cesur ve hırslı' balığıyla röportajı öne çıkardı.

Haberde Gabi'nin bu sezon kaptan olmasına vurgu yapılarak: "Vakıfbank'ta takım arkadaşları, bu sezon Gabi'nin takım kaptanı olmasıyla 'farklı' bir ilişki yaşamaya başladılar. Güneş'e göre 10 numaralı formanın liderlik özellikleri ilham verici." denildi. Zehra'nın Gabi ile ilgili sözlerine yer verilen haberde 'Sezonun bu son bölümünde Güneş ve Gabi iki şampiyonluk mücadelesi için sahada olacak' ifadeleri kullandıldı.

Bir başka medya kuruluşu Digitalesportes'te röportajdan bahsedilirken "VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş, bu hafta sonu Türk medyasına verdiği bir röportajda smaçör Gabi'yi övdü" denildi.