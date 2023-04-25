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Giriş Tarihi: 25.4.2023 12:33

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak

AA
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur sakatlığı nedeniyle Madrid Açık’a katılamayacak

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Ons Jabeur, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararını duyuran Jabeur, sol baldırında yırtık tespit edildiğini ve tedavisinin devam etmesi nedeniyle İspanya'da düzenlenen Madrid Açık'ta yer alamayacağını belirtti. Katıldığı son turnuva Stuttgart Açık'ın yarı finalinde dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek karşısında ilk sette 3-0 gerideyken sakatlanan 28 yaşındaki tenisçi, maçtan çekilmek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl katıldığı Madrid Açık'ta kupaya uzanan Jabeur, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 seviyesinde bir turnuvada zirveye adını yazdıran ilk Afrikalı ve Arap tenisçi olarak tarihe geçmişti.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova da Stuttgart Açık Turnuvası'nda sakatlandığı için Madrid Açık'ta yer alamayacağını duyurmuştu.

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Tunuslu tenisçi Ons Jabeur sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak
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