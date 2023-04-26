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Giriş Tarihi: 26.4.2023 13:41

Bodrumspor Play-Off Virajında deplasmanda ter dökecek

Zeki ÖZKESKİN
Bodrumspor Play-Off Virajında deplasmanda ter dökecek

Bodrumspor ligin 35’inci haftasında deplasmanda ligde düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ile karışılacak. Zorlu maçta mutlak galibiyete odaklanan yeşil-beyazlı ekip Play-Off hattında kalmak istiyor. Galibiyete inandıklarını ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok zor bir maç ama zor maçları oynadık. Tecrübeliyiz inşallah bu zor maçı da atlatıp, diğer maça daha iyi hazırlanabiliriz” dedi.

Spor Toto 1'inci Lig 35'inci hafta mücadelesinde Bodrumspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde son sıralarda düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği maçı öncesi yeşil-beyazlı ekip Yalıçiftlik tesislerinde antrenman çalışmalarına başladı. Play-Off hattında ligde 55 puanla 6'ıncı sırada bulunan Bodrumspor, yerini koruyarak maçtan galibiyetle dönmek istiyoruz. Maçta sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir Ergün ve kart cezalı Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

PLAY-OFF'U GARANTİLEMEK İSTİYORUZ

Galibiyete inandıklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligin ikinci yarıları çok zor. Şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi veren var, düşmeme mücadelesi veren var. Dolayısıyla ikinci yarı zordu. Sezon başından beri ne yaptıysak son 4 maçta da onları yapmaya çalışacağız. Ligin sonu geldi ve sakatlarımız arttı. O biraz sıkıntı verici ama yapacak bir şey yok. Bu hafta oynayacağımız rakibimiz düşmeme mücadelesi veren bizim maçı kaybettiğinde şansı çok daha azalacak olan Gençlerbirliği ile oynuyoruz. Çok zor bir maç ama zor maçları oynadık. Tecrübeliyiz inşallah bu zor maçı da atlatıp, diğer maça daha iyi hazırlanabiliriz. Ligin üst tarafı çok çekişmeli. Bu sene ilk olmamıza rağmen zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz. Onların içerisinde tutunmaya ve onları alt etmeye çalışıyoruz. Başardığımız ve başaramadığımız zamanlarda oldu. Alınabilecek ne maç varsa onları alıp Play-Off'u garantilemek istiyoruz" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncu Omar İmeri ise, "Karşımızdakinin önemi yok. Maçları teker teker alıyoruz. İster düşmemeye oynayan ister Play-Off için oynayan takım olsun. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Onlar iyi rakip ve biz bütün hafta çalışıyoruz. Hocanın taktiklerini uygulamaya çalışıyoruz. Umarım bu maç bizim için iyi geçer ve bir 3 puan daha yazdırırız hanemize. İnşallah sonunda hepimizin yüzü güler. Hepimizin hayali var. Bu takımında hayali süper lig. Hepimiz savaşıyoruz. 4 hafta kaldı bu maçlardan güzel puan alıp Play-Off'ta kalmak ve direkt finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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Bodrumspor Play-Off Virajında deplasmanda ter dökecek
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