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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:07

Charles Leclerc'den Mercedes iddialarına yanıt

Charles Leclerc’den Mercedes iddialarına yanıt

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın emekliliğinin ardından Mercedes'e katılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Leclerc, "Şu anda sadece Ferrari'deki projeye odaklandım." dedi.

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak yarış, 51 tur üzerinden düzenlenecek. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları ve 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak sprint yarışlarının ardından yarış, 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Pazar günkü yarış öncesinde Ferrari pilotu Charles Leclerc açıklamalarda bulundu. Ferrari'den ayrılıp Mercedes'e geçeceğine ilişkin iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Leclerc, takımda kalacağını ve mutlu olduğunu söyledi.

Monakolu pilot açıklamasında, "Şu anda sadece takımın bugünkü projesine odaklandım ve Ferrari'deyim. Takıma tamamen güveniyorum. Kendime güveniyorum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Ferrari'nin projesine tamamen güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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Charles Leclerc'den Mercedes iddialarına yanıt
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