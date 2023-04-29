Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Muharrem Kasapoğlu İzmir'de üreticilerle bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 29.4.2023 15:37 Son Güncelleme: 29.4.2023 16:29

Bakan Muharrem Kasapoğlu İzmir'de üreticilerle bir araya geldi!

Bakan Muharrem Kasapoğlu İzmir’de üreticilerle bir araya geldi!

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Enginar Festivali’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ünlü şef Türev Uludağ ile birlikte tarlaya girerek enginar hasadı yaptı. Topladığı enginarları, Türev Şef ile mutfağa girerek pişiren Bakan Kasapoğlu, yaptığı enginar yemeklerini vatandaşlara ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'nde üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü şef Türev Uludağ ile birlikte tarlaya giren Bakan Kasapoğlu, enginar hasadına katıldı. Bakan Kasapoğlu, topladığı enginarlarla yaptığı yemekleri vatandaşlara ikram etti.

Bakan Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'ne katılarak stantları gezdi. Ziyaret sırasında yöre halkının ürünlerini tadan ve bir stantta enginar dağıtan Bakan Kasapoğlu, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

''ENGİNAR FESTİVALİNİN SINIRLARI URLA'YI AŞIYOR''

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Ege'nin vefalı, bereketli topraklarında yetişen bin bir çeşit üründen biri olan enginarın, Urla'nın uluslararası üne sahip bu lezzetinin, bu yıl 9. kez dünya ile buluştuğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ''Bölgemizin en önemli organizasyonlarından biri olan Urla Enginar Festivalinin sınırları Urla'yı aşıyor. Mutfağımız, kültürümüz ve Urla'mızın muhteşem güzelliği her yıl bu tarihlerde dünya ile buluşuyor. Artık gelenekselleşen bu festivali inşallah önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımlarla gerçekleştireceğiz. İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağımız, her birini markalaştırarak dünyayla buluşturacağımız daha pek çok organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün ürünleriyle Urla'ya, bölgemize ve ülkemize değer katan pek çok üreticimiz burada. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

HAZIRLADIĞI YEMEKLERİ VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Urlalı üreticileri tarlalarında ziyaret etti. Türev Şef ile birlikte tarlada enginar hasadı yapan Bakan Kasapoğlu, topladığı ürünle birlikte mutfağa girdi. Yöresel usulde enginar pişiren Bakan Kasapoğlu ve Türev Şef, daha sonra Urla Meydanı'nda hazırladığı yemekleri vatandaşlara ikram etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
İstanbul'da TEKNOFEST rüzgarı: Başkan Erdoğan: Burada geleceğin Özdemir Bayraktarları var
Akşener’e PKK tepkisi! Meral Akşener Konya ve Kayseri’den sonra Erzurum’da da umduğunu bulamadı
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız
SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na zor soru: ABD'lilere teslim etmek ne demek?
Allah fırsat vermesin
Son dakika| Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk Havalimanı tepkisi: Bunun adı mandacılıktır
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Muharrem Kasapoğlu İzmir'de üreticilerle bir araya geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA