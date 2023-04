Bakan Muharrem Kasapoğlu İzmir’de üreticilerle bir araya geldi!

''ENGİNAR FESTİVALİNİN SINIRLARI URLA'YI AŞIYOR''

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Ege'nin vefalı, bereketli topraklarında yetişen bin bir çeşit üründen biri olan enginarın, Urla'nın uluslararası üne sahip bu lezzetinin, bu yıl 9. kez dünya ile buluştuğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ''Bölgemizin en önemli organizasyonlarından biri olan Urla Enginar Festivalinin sınırları Urla'yı aşıyor. Mutfağımız, kültürümüz ve Urla'mızın muhteşem güzelliği her yıl bu tarihlerde dünya ile buluşuyor. Artık gelenekselleşen bu festivali inşallah önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımlarla gerçekleştireceğiz. İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağımız, her birini markalaştırarak dünyayla buluşturacağımız daha pek çok organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün ürünleriyle Urla'ya, bölgemize ve ülkemize değer katan pek çok üreticimiz burada. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.