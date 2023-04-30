MotoGP İspanya Grand Prix’sini Bagnaia kazandı

Aprilia takımından İspanyol sürücü Aleix Espargaro'nun ilk sıradan başladığı yarışın ilk turu, yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayrak çekilerek durduruldu. Monster Energy Yamaha ekibinden Fabio Quartararo'nun motosikleti, ikinci virajda Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ve Miguel Oliveira'nın (CryptoDATA RNF) araçları arasında sıkışarak düştü. Kaza sonrasında Bezzecchi yoluna devam ederken, Quartararo ile Oliveira ise araçlarından düştü. Omzu çıkan Oliveira, yarıştan çekilirken, Quartararo'ya ise kaza sırasında "sorumsuz sürüş" nedeniyle uzun tur cezası aldı.

Yarışın tekrar başlatılmasının ardından ilk iki sırayı, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı motosikletçisi Brad Binder ile Avustralyalı takım arkadaşı Jack Miller aldı. Bagnaia, 15. turun sonunda Miller'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. 17. turda, pilotlar klasmanı lideri Bezzecchi kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Mücadelenin sonlarına doğru en hızlı tura imza atarak vites artıran Bagnaia, bitime 3 tur kala liderliği aldı. Hata yapmayan İtalyan sürücü, bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak 25 puanı hanesine yazdırdı. Liderin 0.221 saniye ardında yarışı tamamlayan Binder ikincilik, liderin 1.119 saniye gerisinde kalan Miller ise üçüncülük elde etti. Bagnaia, bu yarışta elde ettiği zaferin ardından Bezzecchi'yi geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'si, 14 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 87 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 65

3. Brad Binder (Güney Afrika) 62

4. Jack Miller (Avustralya) 49

5. Maverick Vinales (İspanya): 48