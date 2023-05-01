Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dünya İstanbul’da koştu
Giriş Tarihi: 1.5.2023

Dünya İstanbul’da koştu

Dünya İstanbul’da koştu

18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’na Kenyalı sporcular damgasını vurdu. Erkeklerde Daniel Ebenyo ile kadınlarda Purity Komen ipi ilk sırada göğüsledi

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren 18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşuldu. 60 farklı ülkeden 12 bin 300 katılımcı ile gerçekleştirilen yarışa Kenyalı sporcular damgasını vurdu. Yarı Maraton'u elit erkekler kategorisinde Kenyalı sporcu Daniel Ebenyo 59:52'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kadınlarda aynı ülkeden Purity Komen, 1:06:30'luk zamanlamasıyla zirveyi gördü.

DEPREMZEDE YAYLA 1'İNCİ
Türk elit atletler arasında; kadınlarda Yayla Gönen birinci olurken, erkeklerde İlham Tanui Özbilen ipi ilk sırada göğüsledi. 26 yaşındaki Yayla, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme Diyarbakır'daki kampta yakalanmış ve kurtulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kantaron yağıyla gelen şifa
Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya İstanbul’da koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA