Dünya İstanbul’da koştu

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren 18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşuldu. 60 farklı ülkeden 12 bin 300 katılımcı ile gerçekleştirilen yarışa Kenyalı sporcular damgasını vurdu. Yarı Maraton'u elit erkekler kategorisinde Kenyalı sporcu Daniel Ebenyo 59:52'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Kadınlarda aynı ülkeden Purity Komen, 1:06:30'luk zamanlamasıyla zirveyi gördü.Türk elit atletler arasında; kadınlarda Yayla Gönen birinci olurken, erkeklerde İlham Tanui Özbilen ipi ilk sırada göğüsledi. 26 yaşındaki Yayla, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme Diyarbakır'daki kampta yakalanmış ve kurtulmuştu.