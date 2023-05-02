Bodrum’un takımı adım adım şampiyonluk yolunda

Fikstür maçlarının bitimine 4 maç kala, karşılaşmaya 49 puan ile lider olarak çıkan Bodrum'un Takımı, 10 haftadır yenilgi almadan maça çıkarken, rakibi ile kıyasıya bir mücadele vererek müsabakaya başladı. Bodrum'un takımı Yalova deplasmanında ilk çeyreği 17-25 önde geçerken, ilk yarıyı da 33-46 önde tamamlayan taraf oldu.

TRT Yıldız'dan naklen verilen maçta ikinci yarıya da hızlı başlayan Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 49-61 önde geçerken, son çeyrekte aradaki farkı açarak maçı 68-87 galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda 28. Haftaya da lider olarak girdi. Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Richard Salomon, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile sahaya çıkan Çağdaş Bodrum Spor bir maçı daha kendi hanesine yazarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı da elde etmiş oldu. Maçta Chris Warren, attığı 3 sayılık 7 basket ile takımın yıldız oyuncusu oldu. Toplam 28 Sayı atan Chriss Warren'ı 22 sayı ile Hakan Yapar, 8'er sayı ile Richard Solomon ve Caner Ercan izledi.

İki sezondur kendi sahasında yenilgi almadan, 11 maç art arda yenilgi almadan şampiyonluğa hızlı adımlarla yükselen Çağdaş Bodrum Spor'un sezonun bitimine 3 hafta kala Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bir deplasman maçı, Depomaxx Harem Spor ve Final Spor ile de kendi evinde, seyircisi üstünlüğü ile oynayacağı önemli 3 maçı bulunuyor.





Maç sonrasında bir açıklama yapan Başantrenör Ender Arslan, şunları söyledi; "Yalova'ya gelirken çok zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk çünkü gerçekten oynadığı basketbol ile son haftanın en iyi takımlarından Yalova. Bu ligin de ciddi çıkma adayı. Ama biz yine savunmamıza güvendik. Rakibi 68 Sayıda tuttuk. Çok önemli skorerleri var. Ama hepsini kontrol altında tuttuk. Oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. Harika mücadele ettiler. Çok az kaldı Süper Lige çıkmamıza. Haftaya Haremspor maçına tüm Bodrumlu taraftarlarımızı bekliyoruz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Az kaldı."

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel sezonunda 28. Hafta maçları kapsamında 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da ile Depomaxx Harem Spor ile mücadele verecek olan Bodrum'un Takımı Çağdaş Bodrum Spor'un şampiyonluk yolundaki mücadelesine tüm Bodrumlu spor severler davetlidir.