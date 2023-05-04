Haber hattı

F.Bahçe'yiSloukas yıktı!
THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 3. maçında Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, evinde dramatik bir yenilgi aldı: 71-72. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-15, devreyi ise 38-35 önde kapattı. Kanarya, son bölüme 51-45 üstün giderken, bitime 4 saniye kala da 71-69'luk avantajı vardı. Ancak Olympiakos, eski FenerbahçeliSloukas'ın son saniye üçlüğüyle salondan72-71 galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. Dördüncü maç yarın yine İstanbul'da.
TFF saldırısına 7 yılhapis cezası
TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına 1 Eylül 2022'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 285 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Uslu'nun7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken Güneysu'nun tüm suçlardanberaatine hükmetti. Mahkeme heyetindeki bir üye hakim muhalefet şerhi koyarak Uslu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeyesokulması" suçundan yargılanması gerektiğini savundu.
SEDA NUR GÜNAYDIN
Hatayspor'un yeniadresi Mersin
KAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ile birlikte Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor'un, yeni sezondaki adresi belli oldu. TFF Başkanı Büyükekşi, bordo-beyazlı kulübünönümüzdeki sezon Süper Lig'dedevam edeceğini ve en azından 1 yıl Mersin Stadyumu'nda maçlarını oynayacağını açıkladı