Haber hattı

THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 3. maçında Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, evinde dramatik bir yenilgi aldı: 71-72. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-15, devreyi ise 38-35 önde kapattı. Kanarya, son bölüme 51-45 üstün giderken, bitime 4 saniye kala da 71-69'luk avantajı vardı. Ancak Olympiakos,ve seride 2-1 öne geçti. Dördüncü maç yarın yine İstanbul'da.TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına 1 Eylül 2022'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 285 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme,karar verirkenMahkeme heyetindeki bir üye hakim muhalefet şerhi koyarak Uslu'nunsuçundan yargılanması gerektiğini savundu.SEDA NUR GÜNAYDINKAHRAMANMARAŞ merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ile birlikte Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor'un, yeni sezondaki adresi belli oldu. TFF Başkanı Büyükekşi,Mersin Stadyumu'nda maçlarını oynayacağını açıkladı