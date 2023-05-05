Bartın Üniversitesi Türk Sporuna değer katıyor

Türk sporuna değer katma hedefiyle 'kalite' ve 'sürdürülebilirlik' temelinde önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkat çeken fakültede 127'si milli sporcu olmak üzere toplamda bin 150 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler, 17 farklı branşa ait uluslararası standartlardaki spor alanlarıyla ülkenin en büyük spor kompleksinde alanında yetkin akademisyenler eşliğinde akademik ve sportif çalışmalarını sürdürüyorlar.

"4 BÖLÜMDE BİLİMİN IŞIĞINDA NİTELİKLİ BİR EĞİTİM VERİLİYOR"

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek "Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine Beden Eğitimi ve Spor, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri ile devam ediyor. Spor, sağlık, teknoloji ve altyapı olanakları başta olmak üzere tüm imkânlarımızla geleceğimize değer katacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla her geçen gün değişen alanımızla ilgili çalışmalarda bir dinamizm ve süreklilik hedefliyoruz. Yakaladığımız ivmeyle ülkemizin gelişimine katkı sunmayı ve spor alanında kalkınmamıza değer katmayı hedefliyoruz. Sporu yarınlarımızı güçlü kılma yolunda bir çaba olarak gören ve bu yönde büyük destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"DÜNYA, AVRUPA VE BALKAN ŞAMPİYONLARI BARÜ ÇATISINDA YETİŞİYOR"

BARÜ'deki sportif başarılara da değinen Demirhan, "Fakültemizde aktif bin 150 öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor. Şuana kadar 159 milli sporcumuzu başarıyla mezun ettik. Mezunlarımızla irtibatımızı koparmıyoruz ve elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz. Eğitimlerine devam eden 127 milli sporcumuzu ise sporun parlayan yıldızları olacakları inancıyla destek veriyoruz. Binlerce başvuru arasından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda aramıza katılan öğrencilerimizi sağlıklı, sürdürülebilir ve üretken bir sistemle hazırlıyoruz. Bu gayretlerimizin sonuçlarını alıyor olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını incelediğimizde; 15'i şampiyonluk olmak üzere 34 Dünya derecesi, 6'sı şampiyonluk olmak üzere 41 Avrupa derecesi ve 7'si şampiyonluk olmak üzere 21 Balkan derecesi aldıklarını görüyoruz. Asla tesadüf olmayan bu başarılar iyi bir eğitim, sabır ve çok çalışmanın sonunca elde edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 2024 YAZ OLİMPİYATLARINDA MADALYAYA ULAŞMAK"

Demirhan, üniversite olarak spor alanındaki hedeflerden de bahsederek "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bartın Üniversitesi olarak olimpiyat madalyası dışında elde etmediğimiz başarı kalmadı. Bu noktada da çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İşimizi şansa bırakmadan planlayarak, takip ederek ve destek olarak gençlerimizi daha iyiye ulaşmak için motive ediyoruz. İnanıyorum ki Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 2024 Yaz Olimpiyatlarında bu hedefimize ulaşacağız ve ülkemiz adına bu kıvancı yaşayacağız" diye konuştu.

"HEYECANIMIZI YARINLARIN GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNE OLAN İNANCIMIZDAN ALIYORUZ"

BARÜ'nün tüm bileşenleriyle geleceğe değer katma hedefinde olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Yarınların güçlü Türkiye'sinden ve bunu inşa edecek gençlerimizden umutluyuz. İlk günkü heyecanla gururla sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizde gücümüzü bu inancımızdan ve öz potansiyelimize olan güvenimizden alıyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle çıktığımız bu yolculukta nice başarı hikâyeleri yazılacağından eminiz. Bu düşüncelerle geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan başarılarla bayrağımızı dalgalandıran öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim" şeklinde konuştu.